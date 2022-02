Negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso in Italia sono nati 900mila bambini l’anno, con punte nel ‘64 e nel ‘65, quando si superò il milione. A Settimo, truc e branca mille nuovi bimbi l’anno, non per niente siamo diventati 50mila. Dagli anni ’80 è iniziato il calo che ha portato l’odierno dato nazionale sotto i 400mila nati/anno, mentre a Settimo siamo poco sopra i 300 del 2021.

Politici poco lungimiranti mettono in primo piano il problema etnico e lamentano il rischio scomparsa dell’italiano e dell’italianità. È fumo negli occhi per chi già vede male: la cultura italiana è fatta di valori intellettuali, morali, storici, non dipende da quanti siamo.

Un semplice calcolo matematico mette a confronto i tanti anziani con i pochi giovani in grado di sostenerli: bisognerà andare in quiescenza più tardi, a iè gnente da fè. Ma fermarci a queste categorie non è sufficiente: la riflessione va approfondita sulle organizzazioni programmate per accogliere bambini, ragazzi e giovani, come la scuola, con il suo corpo insegnante e le sue strutture già in sovrannumero, con pesanti conseguenze in termini di occupazione e gestione immobiliare. Solo due anni fa, a Settimo, abbiamo rischiato di chiudere un asilo, salvato dal provvidenziale intervento della Sindaca.

Una grande comunità avrà sempre bisogno di operai, parrucchieri, cuochi, idraulici, elettricisti, ingegneri, musicisti, medici e quanti contribuiscono al progresso attraverso la loro opera. Il ricambio generazionale è necessario. Anche il mondo del lavoro soffrirà il calo delle nascite.

Lo Sport è prima di tutto giovane. La persistente riduzione della natalità metterà presto in crisi le organizzazioni sportive che vivono grazie ai giovani: o hanno bambini sufficienti a motivare economie, collaboratori e strutture, o chiudono. Anche lo Sport di alto livello finirà per soffrire: pochi giovanissimi significano bacini d’utenza ridotti, meno talenti, rari campioni, meno denaro e più problemi.

Servono politiche di aiuto alla Famiglia serie, equa distribuzione dei compiti sociali, contratti di lavoro che abbattano, anzi, eliminino la precarietà. Serve una politica sociale che non scarichi su bambini, ragazzi e famiglie ogni problematica sanitaria, climatica, logistica, economica o ambientale. Forse non basterebbe, ma rappresenterebbe un passo verso prospettive nuove per giovani che vorrebbero, ma al momento non possono, metter su famiglia.

Commenti