Nuovi accertamenti della Procura Generale di Milano sul caso di Bruno Caccia, il magistrato ucciso a Torino per mano della ‘ndrangheta, secondo gli inquirenti, il 26 giugno 1983.

Il procuratore generale Francesca Nanni, secondo quanto si è appreso, ha raccolto oggi le dichiarazioni di Rocco Schirripa, di Torrazza Piemonte, che per l’omicidio è stato condannato in via definitiva all’ergastolo il 20 febbraio 2020.

La Procura Generale di Milano ha da tempo un fascicolo relativo ad accertamenti supplementari.

