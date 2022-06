E’ iniziata on line una petizione rivolta al comune di Ivrea, avente come oggetto la “Proroga delle misure straordinarie per la realizzazione di dehors esterni all’esercizio fino al 30 settembre 2022”.

L’iniziativa è sostenuta dalla web community PiazzaEporedia. “E’ stata promossa – commenta Massimiliano De Stefano, primo firmatario, imprenditore sensibile a queste tematiche e ex consigliere comunale – poiché la precedente proroga, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, crea un clima di incertezza. Secondo gli operatori contattati, è necessario continuare sulla strada intrapresa poiché la delibera in atto contiene elementi ancor oggi validi sia per gli esercenti sia per la clientela. A cui si aggiunge una stagione estiva già avviata, un diffuso timore dei cittadini di ritornare in pandemia, una crisi economica generale legata a diversi fattori ed una crisi nei consumi correlata ad incertezze delle spese energetiche delle famiglie e degli stessi esercenti. Non dimenticando che gli esercenti hanno sostenuto spese extra per attrezzare i dehors che hanno permesso ad Ivrea di apparire ancora più bella e viva. Aver dato la possibilità agli esercenti di ricavare posti a sedere esternamente agli esercizi è stata una piacevole novità per i cittadini ed i turisti presenti in città. Basta osservare piazza di città per capire come è cambiata in positivo, decisamente più viva…”.

Continuare a rendere operative le facilitazioni burocratiche ed economiche a carico degli esercenti, secondo PiazzaEporedia, è fondamentale per stimolare un ciclo economico in una città che di anno in anno perde abitanti.

La petizione sarà inviata al sindaco di Ivrea affinché la giunta adotti la proroga fino al 30 settembre 2022.

Nello stesso tempo verrà sollecitato anche il consiglio comunale di sostenere l’iniziativa con proprie mozioni ed interpellanze.

“La speranza di PiazzaEporedia – passa e chiude De Stefano – è che tale possibilità di agevolazione per gli esercenti sia ripetuta almeno per ogni periodo estivo. Sarebbe un bel segnale per Ivrea.

