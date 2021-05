Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Una puntata di Amici veramente al cardiopalma. Ad un certo punto Maria De Filippi ha acceso il microfono nella casetta e ha detto:”Io non ho mai detto che la finale era a 4? La finale è a 5″.

Deddy se n’era già andato via. E’ ricomparso in studio con Maria ma non sapeva di essere proprio lui il 5° finalista. Gli chiede. “Come ti è sembrato il momento della maglia? Vuoi fare la prova?”. E scoppia in lacrime. Tutti scoppiano in lacrime, specie i settimesi.

“In bocca al lupo” gli dice Maria De Filippi e lui risponde “lunga vita al lupo”. “Ah, si dice così…” ribatte Maria. “Io ero rimasta a crepi il lupo…”.

Appuntamento a sabato prossimo, in diretta su Canale 5. Ci sarà tutta la città a fare il tifo per lui.

Deddy se la dovrà vedere con Aka7even e Sangiovanni. Per il ballo lo scontro sarà tra Giulia e Alessandro.

Che vinca, che arrivi secondo o che arrivi terzo, oramai poco importa. Deddy il barbiere che aveva un sogno da realizzare ce l’ha fatta! Benedetto quel giorno che, da solo, ha preso il treno e si è presentato al casting di Amici.

Forza Deddy

