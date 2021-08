Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Darsi all’ippica

È del poeta il fin la meraviglia, parlo dell’eccellente e non del goffo, chi non sa far stupir, vada alla striglia! Così Giambattista Marino in una critica. Tuttavia, più che dalla striglia del poeta barocco, gli studiosi ritengono che il modo di dire darsi all’ippica, nel senso dicambiare mestiere, e che indirizziamo a chi non sa fare qualcosa, derivi da una fanfaronata del segretario del partito fascista Starace. Questa persone, durante la dittatura era in ritardo a un convegno di medicina a causa della imprescindibile cavalcata mattutina, e rispose ai ai musi lunghi dei dottori intervenuti: “Fate ginnastica e non medicina. Abbandonate i libri e datevi all’ippica”.

Favria, 28.8.2021 Giorgio Cortese

