Anche in questo momento difficile il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso APS continua a rimanere in contatto con tutti i suoi soci, grazie al grande lavoro svolto dai suoi istruttori specializzati con video lezioni di Attività Fisica Adattata che si trovano alla pagina http://www.uisp.it/settimocirie/pagina/andr-tutto-bene.

L’ Attività Fisica Adattata (AFA) è un programma di esercizi fisici, non sanitari, rivolti soprattutto a persone con sindromi dolorose croniche (come artrosi, osteoporosi) sia alle persone con disturbi neuromotori (come ictus, Parkinson).

Il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso non si occupa però soltanto dell’AFA. I video, come gli istruttori, sono specializzati in tantissime altre attività, come la Giocomotricità. Quest’ ultima è un insieme di attività perfetta per qualsiasi bambino poiché attraverso il gioco il bambino acquisisce progressivamente la coordinazione dei movimenti e la padronanza del proprio comportamento nell’interazione con l’ambiente.

Anche le società affiliate al Comitato continuano le loro attività online, mantenendo i contatti con i loro soci e collaboratori. Ne è un esempio l’associazione sportiva dilettantistica Non Solo Danza, che grazie alle sue insegnanti non ha mai smesso di affiancare tutte le allieve con lezioni on-line e con video preparati per loro e suddivisi in base all’età e al livello di preparazione. Si lavora su passi già imparati in sala, ma anche su passi e coreografie nuove, nella speranza di ritornare presto in sala a danzare.

Non Solo Danza é presente a Brandizzo in via Torino 209 ed a San Benigno Canavese. Gli allievi vengono suddivisi dai 3 anni in su in base al livello e alla disciplina scelta. Ogni giorno tutti gli insegnanti lavorano in sala con i propri allievi con professionalità, costanza e determinazione, cercando di esprimere il valore di questa arte attraverso il rispetto e la disciplina. Gli allievi sono seguiti in ogni lezione da maestre qualificate, coordinate dalla direttrice artistica Elena Piscione e dal pianista e suo compagno di vita Alessandro Camano, in arte Mr. Kayman.

Per conoscere meglio questa realtà, visitare il sito internet www.scuolanonsolodanza.it

