Il Centro Danza Ciriè – ASD DACS – storica società ciriacese affiliata al Comitato Territoriale UISP di Ciriè Settimo Chivasso aps, sta proponendo diverse attività ai suoi associati in queste settimane di quarantena. Queste attività a distanza nascono dall’idea di donare ai bambini, dai 4 anni in su, un po’ di svago, divertimento e, soprattutto, una parvenza di normalità. Le attività hanno riscontrato anche molto successo negli adulti che trovano in questa ora di svago un momento in cui riescono a non pensare alla difficile situazione che stiamo vivendo, oltre ad essere l’unico momento di socializzazione. Tra le attività proposte dagli istruttori ci sono: lezioni on-line di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, zumba, stretching, potenziamento muscolare per ballerini e studio di coreografie e variazioni di repertorio. Per realizzare tutto questo vengono condivisi video su youtube, skype o vengono organizzate videoconferenze con l’utilizzo di piattaforme messe a disposizione dalla rete.

Federica Corgiat, direttrice artistica del Centro Danza Ciriè, ci spiega inoltre che questa è un’occasione per istruttori e insegnanti per proporre attività che normalmente non si ha il tempo di svolgere. Ad esempio, i bambini hanno ricevuto dei video dalle loro maestre in cui leggono e spiegano balletti di repertorio classico (“Il lago dei cigni”, “Lo schiaccianoci”, “La bella addormentata” ecc..). Un’ attività molto apprezzata, tant’è che nei giorni seguenti abbiamo ricevuto, tramite foto, tantissimi disegni raffiguranti le storie lette. I più grandi, invece, sono stati invitati a sviluppare un po’ di fantasia e creatività attraverso l’invenzione di coreografie, scegliendo in totale autonomia anche la musica, oggetti di scena e costumi. Le lezioni on-line sono un appuntamento ormai fisso ogni settimana aspettando, distanti ma uniti, che il sipario si riapra, i riflettori si accendano di una luce ancora più intensa e di tornare di nuovo tutti insieme in scena, più carichi e con ancora più voglia di ballare e donare a tutto il pubblico emozioni ancora più forti.

