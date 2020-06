Emozione Danza Chivasso ha riaperto le attività, quasi a pieno ritmo. Ilaria Murolo, direttrice artistica di quest’associazione sportiva che fa dello studio e della tecnica della danza e degli allenamenti di fitness le sue prerogative, può finalmente tornare a sorridere: “Abbiamo ripreso con gli orari di prima già programmati e con i recuperi delle ore sospese. Noi abbiamo la fortuna, o sfortuna a seconda di come la si vuole vedere, di poterci allenare in grandi spazi con piccoli gruppi e questo ci permette di non dover stravolgere i nostri corsi e le lezioni, nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli. L’Asd Chivasso Sporting Club in questi giorni ci ha inoltre dato la possibilità di utilizzare il prato della piscina per gli allenamenti all’aperto e questa è sicuramente un’ulteriore garanzia di sicurezza. Noi abbiamo tantissima voglia di stare insieme e di allenarci: i nostri tesserati contavano i giorni! La nostra intenzione è quella di continuare ad allenarci in estate, dando a tutti il massimo servizio possibile. Certo, ci spiace per il tradizionale saggio estivo, un appuntamento che riscuote sempre grandissimo successo, e che quest’anno non lo abbiamo potuto organizzare. La danza deve essere impegno, sì, ma anche spensieratezza e divertimento: i sorrisi degli allievi sul palco in occasione del saggio non hanno eguali e saranno sempre la priorità di questa scuola”. Emozione Danza la prossima stagione celebrerà il decimo anniversario di attività: un bellissimo traguardo raggiunto, con la speranza di festeggiarlo nel migliore dei modi quando l’emergenza sarà terminata: “Non vediamo l’ora che tutto torni alla normalità e di riprendere gli stage ed i concorsi. Nel frattempo, ci siamo adeguati e durante il lockdown abbiamo colto l’occasione per partecipare ad un prestigioso concorso internazionale online con una nostra allieva: sicuramente è stata una bella esperienza”.

