Dannebrog!

La bandiera danese è un po’ la madre di altre bandiere adottata successivamente anche da Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda. Questa volta una croce bianca in campo rosso, leggermente spostata verso l’asta che richiama la storia medioevale, che la fa risalire agli stendardi dei crociati. Secondo la tradizione antica però la bandiera sarebbe di origine divina, sarebbe infatti caduta dal cielo durante la battaglia di Lyndanisse nel 1219, dove oggi sorge la città di Tallinn capitale dell’Estonia. Il nome della capitale estone potrebbe così derivare da talu linna, città/castello del fattore, o da taani-linna, città/castello danese, oppure ancora da talve linna, città/castello d’inverno. Nomi storici della città sono stati Koluvan, Lindanise, Lindanisa, Reval, Revalia e Reveln. Prima di questa battaglia, secondo la tradizione, il re Valdemar II, che era a capo dei crociati danesi ebbe una visione. Vide una croce bianca nel cielo, che interpretò come un segno divino. Per lui non c’erano dubbi era un presagio che stava a significare che avrebbe dovuto attaccare gli estoni. Il colore rosso della bandiera danese sta a significare il sangue versato in quella battaglia, ma al tempo stesso il cielo sul quale si stagliò la croce. Questa la leggenda, ma gli storici, che sono molto più pratici, la collegano più semplicemente agli stendardi dei crociati medievali. La bandiera danese si chiama Dannebrog, panno danese. In teressante è anche l’inno danese dal titolo” C’è una splendida terra, ma se la famiglia reale è presente, viene usato un altro inno, Kong Christian stod ved højen mast. Il testo fu scritto nel 1819 da Adam Oehlenschläger, che partecipò ad un concorso per la realizzazione di un inno nazionale sul motto di Orazio “ Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet”.

Favria, 18.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il mattino presto è l’attimo in cui il tempo si ferma, rimane sospeso ad accogliere la meraviglia di una nuova vita, di una nuova idea, di un nuovo sogno.

Felice mercoledì.

L’emergenza sangue non va mai in vacanza, prima di partire Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 25 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portate sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parola e divulgate il messaggio

