Dall’antico jolif a jolly

la parola inglese jolly in alcuni giochi di carte, corrispondo all’italiano la matta. La parola matta deriva dallo spagnolo mata, da matar, uccidere, insomma una carta che può sostituirsi a qualunque altra assumendone il valore, onde completare, a discrezione del giocatore, una combinazione richiesta. Nella canasta indica la o il 2, la regina di cuori nel sette e mezzo. Come si può intuire il jolly è chi o cosa, in un certo ambito, è in grado di svolgere diverse funzioni, di ricoprire indifferentemente più ruoli o compiti. In inglese jolly joker è l’allegro buffone. La parola deriva dall’antico francese antico jolif, lieto, da cui poi joli, grazioso, in italiano giulivo nella vita tutti vorremmo avere, nei momenti critici, un jolly in tasca che ci permetta di risolvere una situazione intricata o di trionfare se messi alla prova. Ma che cos’è, esattamente, un jolly? Per noi, lo sappiamo, prima di tutto è quella carta miracolosa a cui si può assegnare qualsiasi valore, e quindi quando giochiamo ce lo teniamo ben stretto fino al momento di sfruttarlo per chiudere la partita e lasciare l’avversario con un palmo di naso. Va da sé che anche nella quotidianità, nello sport o in informatica, il jolly sia diventato qualcuno o qualcosa in grado di ricoprire più ruoli, di svolgere più compiti anche contemporaneamente, quella risorsa sempre pronta a trasformarsi e a colmare i vuoti laddove ce ne sia bisogno. E in genere è una risorsa vincente, estremamente fortunata, ritornando al francese antico jolif, ossia gioioso, felice, e subito intuisco perché il personaggio raffigurato su quella carta è sempre estremamente contento ed esultante, così come lo diventiamo noi quando lo peschiamo in un momento cruciale nella sfida della vita.

Favria, 11.05.2020 Giorgio Cortese

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce.

