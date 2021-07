Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dalla sessola alla cucia

La sessola o sassola è il cucchiaio con cui oggi, spesso, si serve lo zucchero. La forma è la stessa del classico cucchiaio, ma si distingue per i bordi leggermente rialzati della paletta concavale, per far in modo che il contenuto non fuoriesca. La sessola ha origini lontane nel tempo. Originariamente veniva infatti utilizzato dai marinai per far fuoriuscire l’acqua che entrava nella nave durante i lunghi viaggi. In questi casi era chiamata anche gottazza, ed era fatta di legno e assomigliava a un grosso mestolo. Era utilizzata per togliere l’acqua che si accumulava sull’imbarcazione, gettandola poi poco lontano. Quest’azione era chiamata aggottare. Oggi questo strumento esiste ancora, anche se la forma è mutata da allora. Nel tempo la funzione di quest’oggetto è mutata ulteriormente, venendo anche utilizzato per trasferire polveri da un recipiente all’altro, come farine, granaglie. La forma è sempre quella di un grosso cucchiaio, dalla forma sempre concava ma molto più grande rispetto alla sessola cui siamo abituati. È un oggetto che ancora oggi viene utilizzato frequentemente. Mi ricorda da ragazzo quando andavo a comprare la farina dal negoziante e che veniva venduta sfusa. Oggi la sessola viene identificata con il cucchiaio per lo zucchero. Cercando nelle parole piemontesi ho trovato il lemma cuciar, cucchiaio, e poi cuciarà, cucchiaiata e poi cuciarè, che vuole dire servire la zuppa ma anche arrestare qualcuno o prendere con destrezza, insomma agguantare. Se la cuciarera sono l’insieme dei cucchiaini il cuciarin è il cucchino. Ma la cuciara è la parte del cannone che si carica, mestolo del muratore o secchione della draga. Ed ecco la cucia, un mucchio di fieno che deriva dall’antico francese couche, mucchio di letame o di grano. Insomma cucia significa disporre qualcosa come lo zucchero nel cucchino, ecco infatti il provenzale cucho, mucchio di fieno e la radice del lemma dal celtico kukka, cima o sommità.

Beh adesso chiudo il cuéerc, coperchio delle parole.

Favria, 8.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Se il clima fosse una banca, i paesi ricchi l’avrebbero già salvato. Felice giovedì.

