Dalla pressa all’inglese press.

La parola italiana pressa significa una macchina che provoca la deformazione plastica di un materiale sottoponendolo ad una pressione elevata.

Questo lemma deriva dal latino pressare, a sua volta da pressus, participio passato di premere.

La pressa è un’evoluzione del martello: martelli sempre più grandi mossi da forze sempre maggiori hanno schiuso l’intuizione dell’applicazione di una pressione unica che deformasse irresistibilmente un materiale, conferendogli la forma desiderata. Sono quindi due i caratteri essenziali della pressa: la grande pressione che esercita e, la deformazione plastica, cioè permanente, dell’oggetto. Poi chiaramente esistono molti tipi di pressa che hanno scopi diversi come il torchio ad esempio.

E qui arriviamo all’anno dell’invenzione della stampa il 1455, anno di pubblicazione della cosiddetta Bibbia di Gutenberg. Si trattò del primo libro di una certa importanza ad essere stampato con la tecnica dei caratteri mobili. Da questo punto in poi, l’intera Europa entrerà in contatto con questa tecnica rivoluzionaria. Per la prima volta, fu possibile riprodurre libri in modo veramente veloce ed economico. La diffusione dei libri, delle notizie, e della cultura iniziò a farsi più veloce, fino ad arrivare, nei secoli successivi, ad una progressiva democratizzazione del pensiero in Occidente. In lingua inglese pertanto viene detta press, i giornalisti sia della carta stampata che televisivi. Questo lemma è arrivato nella lingua inglese dal vecchio francese presser a sua volta sempre dal latino pressare.

In inglese press significa premere e da questo lemma nasce l’altro termine sportivo pressing.

Anche in italiano, l’uso figurato di pressa si orienterà nel parlare ad esempio delle presse di certe scuole che schiacciano e foggiano lo studente, della pressa di una setta che stritola e uniforma le esistenze degli affiliati, della pressa di un’esperienza che ci ha soverchiato e segnato.

