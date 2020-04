Dalla finestra.

Molte volte e è automatico quando sono a casa, mi avvicino alla finestra, qualcosa attira la mia attenzione e guardo la strada ed il parco mentre il tempo scorre lentamente e inesorabilmente. Molte persone lo fanno provando un certo senso di colpa, si rimproverano di sprecare tempo pensando che guardare fuori dalla finestra sia un atto passivo, che non serve a nulla. Ma quell’atto di lasciare che gli occhi osservino liberamente il paesaggio, mentre la mente che vaga si rilassa, è molto più utile di quanto immaginiamo. Il poeta Wallace Stevens disse che “non è sempre facile distinguere tra pensare e guardare fuori dalla finestra”. Il punto è che questo atto di “procrastinazione” non implica solo vedere quello che sta succedendo fuori, ma può diventare un esercizio per scoprire i contenuti della nostra mente. Platone suggerì che le nostre idee sono come uccelli che svolazzano nella voliera del nostro cervello. Perché gli uccelli si stabiliscano, egli considerò che abbiamo bisogno di periodi di calma senza nessun proposito particolare. Guardare fuori dalla finestra mi offre questa opportunità. In questo periodo di contumacia vedere il mondo passare mentre sono in casa e mi sento tranquillo, protetto e rilassato è come se scendo dal treno in corsa. Non ho un obiettivo specifico e la mia attenzione vaga senza meta, quindi il semplice atto di guardare fuori dalla finestra può essere quasi rilassante e ristoratore quanto la meditazione. Ogni finestra delle nostre case si apre su un’immagine, ci mostra un pezzetto di mondo, un insieme di piccoli dettagli che forse non abbiamo mai davvero osservato davvero. La finestra è un’apertura sacra, dove entra luce, calore, suono. E mai come in questo momento dove siamo obbligati a stare in casa ci affacciamo alle nostre finestre per porre le nostre domande, per osservare ciò che c’è fuori, per cogliere i mutamenti della natura, per trovare conforto e unione con il tutto con la speranza e convinzione che andrà bene. Prima del Coronavirus la finestra non ci bastava. E andavamo in giro a cercare altro, ad esplorare il mondo anche lontanissimi dalle nostre case. Ci sembrava necessario prendere automobili, aerei, treni e navi per andare il più distante possibile, per esplorare luoghi lontani. Adesso che siamo consapevolmente autoreclusi per sconfiggere l’epidemia dobbiamo ripartire dalle nostre case e dalle nostre finestre e ci fermiamo a vedere la strada, e nel mio caso il parco. Strade vuote o sparuti passanti che vanno a fare la spesa ed il parco proibito a noi umani è divenuti il regno di gazze, merli, passeri, cardellini, tortore e colombi, ogni tanto disturbate da un tenace micio che ogni giorno come posso vedere cerca di ghermire qualche pennuto, ma i suoi lunghi appostamenti sono infruttuosi. Osservando il mondo dalla finestra penso che siamo diventati ingordi, insaziabili, avidi di possedere tutto ciò che c’è là fuori. Da casa adesso le nostre finestre ci parlano. Anche se ci portano immagini di campagna, di città, di paesi o di colline. Ad ognuno di noi stanno trasmettendo un grande grandissimo messaggio. La persona che vediamo nella casa di fronte, quel cespuglio in giardino, il micio nel parco, la musica di solidarietà per combattere il Coronavirus e i panni stesi, tutto è come un’opera teatrale solo per noi. Messa in moto per comunicarci il messaggio che in questa guerra contro il Coronavirus sono morte delle persone che conoscevamo, medici ed infermieri combattono senza tregua la battaglia per vincere l’epidemia. I nostri cuori e le nostre preghiere vanno alle loro famiglie, non li dimenticheremo. Né dimenticheremo coloro che hanno lavorato fuori dalla luce dei riflettori e a cui dobbiamo tutta la nostra gratitudine. Il virus non è venuto solo a distruggere le nostre cose o la nostra gente, è venuto a dissacrare un modo di vivere, a calpestare i nostri valori e anche la nostra libertà e questo non soltanto ha fallito ma ci ha fatto il dono più grande, la possibilità di rinascere. Noi ci risolleveremo, rigenerati, più forti e più uniti. Questo è il nostro momento, la nostra occasione di poter dimostrare a tutti il nostro valore, di poter dare quegli esempi di dignità, integrità e onore che ridaranno nuova vita.

Favria, 11.04.2020 Giorgio Cortese

La speranza nella vita è il propellente che mi incita a non mollare mai, a credere che andrà tutto bene. La speranza mi aiuta a non perdere mai di vista il traguardo, qualsiasi esso sia, anche se sembra poco probabile e lontano nel tempo. La speranza è vita. Senza speranza la nostra esistenza è già finita. La serenità e l’amore sono la vera sorpresa per il nostro cuore, nel giorno di Pasqua. Auguri.

Commenti