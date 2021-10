IVREA Il 18.10.21 si è riunita per la prima volta il direttivo della Consulta del Commercio – Ivrea, presso il locale La Meridiana.

Di seguito una sintesi del verbale della serata, condiviso da tutti.



“Si è cercato di tracciare un percorso lavorativo che, ovviamente dopo averlo condiviso con tutta l’assemblea e le associazioni di categoria presenti nella Consulta, avrà la pretesa di elaborare proposte di profilo alto, cioè di essere da stimolo alla stessa amministrazione affinché il settore commercio torni ad essere protagonista della vita cittadina.

Al commercio si lega certamente il binomio turismo e cultura ma è giocoforza che si lega in maniera ancora più stringente a buone pratiche di comunicazione e marketing territoriale, al settore dell’arredo urbano, della viabilità, della segnaletica, della gestione dei parcheggi di prossimità, etcetera.

Ecco, noi vorremmo partire da qui: da un confronto a tutto campo con l’amministrazione, gli assessori competenti e la stessa Polizia Municipale sul tema forse più trascurato negli ultimi dieci anni, cioè su come migliorare l’immagine della città (un biglietto da visita che, secondo noi, presenta tante pecche e molte brutture); cosa fare, come farlo, con quali idee e quali risorse.

un “centro città pulito, ben illuminato, ben segnalato” diventa attrattivo non solo per se stesso

Ovviamente c’è tanto da fare sia nel centro storico, che nell’anello viario che circonda la città e nelle zone periferiche; non potremmo trascurare nessuna zona, anche volendolo, perché siamo stati eletti per quello ma riteniamo che un “centro città pulito, ben illuminato, ben segnalato” diventa attrattivo non solo per se stesso.

Chi visita una città, sia o meno sito UNESCO o che si fregi di appartenere al circuito dei Borghi d’Italia, una visita, un focus nel suo centro storico lo fa sempre. Le politiche di buona accoglienza quindi necessariamente partono da lì e poi, a raggiera, si allargano a tutto il territorio.

A breve quindi, dopo un confronto con l’assemblea, elaboreremo una prima proposta in tal senso e siamo certi, ce lo auguriamo, che finalmente si possa dar vita a un percorso collaborativo vero fra amministrazione e commercianti tutti, partendo da Via Torino fino a Via Cascinette, da Bellavista fino a San Giovanni.

Il Presidente Ciro Lubrano

