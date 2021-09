Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dalla causia al pakol.

Secondo Plutarco la causia, veniva indossata da tutti i sovrani macedoni. Tito Maccio Plauto nella celebre commedia Miles gloriosus, cita una “causeam…ferrugineam” ovvero un berretto scuro, dal colore rugginoso o, più correttamente, capace di ombreggiare e di riparare dalla luce chiunque lo indossasse. In quell’epoca tra il III e il II secolo a.C, era un copricapo d’uso comune nel bacino Mediterraneo. La causia in latino causea era il cappello di feltro indossato dai Macedoni e dai popoli da loro conquistati contermini. Aveva la forma d’un coperchio più o meno convesso, ed era talora fermato sotto la gola con stringhe. Era elemento essenziale del costume macedone e divenne l’emblema della regalità. I re portavano una causia fatta di feltro rosso, ornata d’un diadema di stoffa bianca, i cui capi frangiati ricadevano dietro il dorso. Tale causia divenne privilegio anche di principi e di alti dignitari. Dopo Alessandro Magno, anche i re successori assunsero la causia come insegna del potere. L’etimologia della parola causia potrebbe trarre le sue origini dal verbo greco bruciare, ardere, accendere che ci spinge a pensare che il berretto potesse avere come scopo originario quello di tenere caldo e coprire bene la testa. Questo copricapo non è da confondere ad un altro copricapo dalla forma simile alla causia, ovvero al famoso petasos, un cappello a falda larga usato da molti popoli greci e anche dagli etruschi, particolarmente utile per coprirsi dal sole e dalla pioggia. Molti sovrani ellenistici, precisamente dei regni greco-battriano e indo greco, si fecero spesso raffigurare con la causia, immettendosi all’interno di un filone iconografico riuscito perfettamente ad amalgamare gusti e stilemi di due culture grandemente distanti. Il berretto trovò favore ben oltre le classi dirigenti e militari, anche alle popolazioni autoctone dell’Asia centrale. Ed ecco oggi abbiamo il pakol o cappello chitrali un cappello da uomo morbido e tondeggiante, realizzato generalmente in lana prodotto in una vasta gamma di colori: marrone, nero, grigio, avorio, oppure colorato di rosso con tannino di noce. Quando non è indossato, è simile a una borsa con un fondo rotondo e piatto. Colui che lo indossa ne arrotola i bordi fino alla parte superiore, al fine di formare una banda spessa, che fa assumere al pakol la forma di un berretto, l’antica causia giunta fino in Afghanistan al seguito delle truppe di Alessandro Magno. Oggi lo vediamo indossato in foto o video nei servizi in Afghanistan, emblema della resistenza dei tagiki nella valle del Panshir

Favria, 5.09.2021 Giorgio Cortese

