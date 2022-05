Dal tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 maggio, una studentessa di 16 anni residente a Vialfrè è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Ivrea. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Ivrea la ragazzina era appena scesa dal bus di linea quando è stata travolta da un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Circonvallazione all’incrocio con via Per Cuceglio a Vialfrè: la ragazza abita poco distante dal punto in cui è stata investita da una Lancia Ypsilon guidata da una donna di nazionalità romena di [...]