Dal scrieul ai ciarlatan.

La lingua piemontese è ricca di termini ed inizio dallo scoiattolo europeo, sciurus vulgaris. La parola piemontese scrieul deriva dal latino volgare scuriolum derivato a sua volta dal latino classico scirum ed il suo verso scriolè, significa anche gridare e vine anche chiamato scassanissole, con il significato intuibile nel prendere e rompere le nocciole. In piemontese la ratavolòira è il pipistrello, foìn la faina, la mostèila o beletta , la donnola, la galinnetta dla Madona, la coccinella, la bòja panatera le scarafaggio stercoraio chiamata ‘panatera’ perchè infesta i sacchi di farina e quando ci dicono che siamo al pian dij bàbi, significa che non siamo molto più su di un rospo. Runì, il verso della volpe dal latino grundire, prima nel latino volgare grunnire e poi in occitano runì. Lapasòt. in italiano il farfaraccio, tussilago farfara, lapazio, tossilaggine, pianta erbacea medicinale perenne. Parliamo di una pianta erbacea perenne: possiamo trovarla tutto l’anno in aperta campagna, specie da queste parti. Si tratta del lapassòt, comunemente conosciuto come farfaraccio, ma anche pié d’asino, lapazio o tossilaggine. Sempre di lapassòt si tratta. Il nome scientifico tussilago farfara, deriverebbe dall’uso antico di questa pianta nel campo della medicina popolare fino a non molto tempo fa: funzionava proprio a far passare la tosse. I primi riferimenti si trovano già negli scritti di Plinio il Vecchio. Il ricorso all’utilizzo del Farfaraccio era una pratica dai benefici curativi assicurati. Pianta con proprietà diuretiche e depurative, il lapassòt posizionato sul ventre, attenuava sino a far scomparire completamente l’infiammazione. Anche l’etimo in senso stretto della parola piemontese lapassòt non è meno sorprendente. Partiamo dal latino, lappacea, trascrizione del greco lapazein, che significa sciogliere il ventre. Grazie al Repertorio Etimologico Piemontese, ecco confermata anche in questo caso la sua utilità medica plurisecolare. Questa pianta, in Piemonte non è soltanto chiamata lapassòt, ma c’è anche chi l’ha battezzata cojàss, inteso come dispregiativo di còj, per l’analogia ben più grezza della pianta del cavolo, oppure c’è chi la identifica come pé d’òca (per la morfologia delle foglie che ricorda l’arto palmato delle oche) Il lapassòt viene anche pronunciato nella commedia Ciarlatan di Oscar Barile durante l’esilarante incursione di due improvvisati operatori sanitari che debbono vendere un’enciclopedia medica che si riveleranno autentici mascalzoni appena si comincia a parlare del prezzo. La parola piemontese Ciarlatan significa, oggi venditore di fumo, inaffidabile persona di infimo ordine, affibbiata anche, nella parlata piemontese, in senso negativo, a certe persone che si inventano il mestiere di attori e si divertono a farlo: “ij piàs pròpi fé ij ciarlatan”. Pochi sanno che, in questa accezione, l’epiteto diventa un complimento perché furono proprio le scenette e le farse messe in scena, in piazza, da Tabarin, il più grande ciarlatano, compagni di attori girovaghi, di Francia, nella prima metà del Seicento, ad essere riprese dalla commedia dell’arte e ad ispirare Molière. Oggi di ciarlatani il mondo è pieno e si nascondono sotto mentite spoglie, cercano di imbrogliare i malcapitati che capitano loro a tiro e molte volte ci riescono, sono imbonitori e venditori di cianfrusaglie, di paccottiglia e di sogni a buon mercato che approfittano delle mode e della buona fede dei loro clienti, ma anche dei burocrati di mediocri capacità assurti ad alti livelli soltanto grazie alla poltrona che occupano, politici inossidabili ed impermeabili che, tra scandali e intrallazzi, portano avanti brillanti carriere, approfittando dell’ingenuità e della fiducia di chi, nonostante tutto, continua a credere in loro.

Favria, 7.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. L’empatia è una bellissima parola, che significa sentire felicità e dolore dell’altro, sentirlo veramente. Felice domenica

