Dal Paropamisadae al Kafiristan.

Nella vecchia toponomastica ellenistica veniva indicata come Paropamisadae o Parapamisadae una satrapia, provincia dell’Impero alessandrino l’attuale Afganistan e Pakistan, che in gran parte ha conciso con l’antica achemenide provincia di Parupraesanna. Paropamisadae, forma latinizzata del nome greco che a sua volta derivava dall’antico persiano Para-uparisaina, che significa oltre l’Hindu Kush, indicato anticamente come Uparisaina, luogo superiore a l’Aquila. Questa antica indicazione dice tutto di questo paese attraversato dall’imponente catena montuosa dell’Hindu Kush con cime di 7mila metri, privo di sbocchi sul mare e il territorio è in buona parte costituito da deserti aridi e rocciosi. Fin dai tempi antichi la popolazione si è concentrata nelle vallate più fertili, dedita all’agricoltura e alla pastorizia. In una estenuante lotta per la sopravvivenza, vista la scarsità di risorse e il clima difficile. In questo territorio cosi duro alla vita umana, fu proprio Alessandro Magno uno dei primi condottieri a fare i conti con l’inespugnabilità afghana, quando nel 330 a.C. scatenò nel Paese una caccia all’uomo degna di quella lanciata contro Osama Bin Laden. Il macedone aveva da poco sconfitto il re achemenide di Persia Dario III e si sentiva il nuovo padrone del suo impero, che comprendeva varie province, o satrapie, in area afghana. Gli ambiziosi signorotti locali gli misero però i bastoni tra le ruote, infatti ad attendere l’armata macedone c’erano alcuni dei satrapi che avevano assassinato Dario, tra cui Besso, satrapo della Battriana, ricercato numero uno era proprio lui che a capo di 7.000 cavalieri battriani si era autoproclamato a sua volta Gran Re. Nel 329 a.C., dopo un epico inseguimento e un’avventurosa traversata dell’Hindu Kush, il macedone lo colse di sorpresa, uccidendolo dopo atroci torture. La resistenza continuò per altri due anni, ma alla fine Alessandro riuscì a prevalere, fondando nuovi insediamenti, tra cui Herat e Kandahar. Nel 327 a.C., aveva inoltre sposato la principessa battriana Rossane, figlia di Ossiarte, satrapo successore di Besso. Tracce del passaggio dei macedoni si trovano nellealti valli del Pakistan, nell’angolo nord-occidentale che confina con l’Afghanistan, nella Kalash Valley nell’interno del sistema montuoso dell’Hindū-Kūsh. E’ questo è il Kalasha Desh, più noto come Kafiristan, dove sono alcuni villaggi di etnia Kalash. Parecchi abitanti presentano tratti somatici europei con capelli biondi e occhi blu, a costituire una vera anomalia rispetto al resto del Pakistan. La loro origine è controversa. La leggenda dice che alcuni soldati al seguito di Alessandro Magno si fermarono in questi luoghi nel IV a.C. transitando sulla via del Subcontinente Indiano e, mescolandosi con la gente del luogo, diventarono progenitori degli attuali Kalash. Essi hanno una loro peculiare religione sciamanica e politeista, una cultura unica al mondo e un atteggiamento gioioso verso la vita, ciò che li classifica inequivocabilmente come kafir, termine dispregiativo arabo che vuol dire infedele e con cui è chiamato chi non è musulmano. Sono considerati come gli ultimi pagani al mondo, conservano persistenti tracce del culto degli antenati e del fuoco, nonché un pantheon affollato di dei e spiriti minori, subordinati a Khozai, il Creatore e la dea Jestak protettrice dei loro figli e delle loro case, e a lei, come ad altre divinità, sacrificano le capre nelle occasioni importanti. Quando i kalash si incontrano dopo tanto tempo usano fare il baciamano, gesto di cortesia, saluto e rispetto molto praticato specialmente in ossequio ad una persona anziana. Secondo una leggenda araba quando Allah creò il mondo, raccolse le pietre avanzate e le scaraventò sulla Terra, ecco secondo la leggenda, prese forma l’Afghanistan. Incastonato nel cuore dell’Asia, che nel corso dei secoli ha generato guerriglieri forgiati dalle avversità naturali e insofferenti a ogni dominazione. Alcuni degli eserciti più potenti l’hanno attaccato nei secoli, ma nessuno ha avuto vita facile, ed è per questo che il territorio afghano si è guadagnato il soprannome di tomba degli imperi. Nelle montagne più remote esistono tribù che non solo non sono mai state conquistate, ma che non hanno mai visto radicarsi un potere interno. Nel paese transitano sino dall’antichità le rotte carovaniere tra Oriente e Occidente, la cosiddetta “Via della Seta”, e hanno attirato per questo i famelici appetiti degli imperi confinanti. Persiani, greci, arabi, mongoli e indiani hanno contribuito a farne un crogiuolo di etnie, tanto che ancora oggi, accanto alla maggioritaria pashtun, se ne contano almeno altre 13, tra cui spiccano quelle tagika, uzbeca, hazara, turkmena. Il paese pur travolto da orde ostili, la sua popolazione ha sempre dimostrato un’incredibile tenacia, vendendo cara la pelle e pagando un alto tributo di sangue. Come quello reso a Genis Khan, capo mongolo nel XIII secolo quando fu sconfitto momentaneamente nella storica battaglia di Parvan nel 1221 da truppe turche e pashtun. Tre secoli dopo i pashtun si ribellarono ai potenti Moghul con l’eroico poeta-guerriero Khushal Khan Khattak, che dedicò la propria vita alla lotta per l’unificazione delle rissose tribù di questa etnia, di cui lui stesso faceva parte. Due secoli più tardi, nel XIX secolo, gli afghani dovettero lottare contro un altro nemico, l’Impero britannico. Per tutto il secolo gli inglesi si contesero con la Russia il dominio dell’Asia Centrale, in quello che sarà chiamato il “Grande Gioco”. Fu in questo contesto che, nel 1839, per frenare la crescente influenza russa, i britannici, che già controllavano l’India, penetrarono in Afghanistan, occuparono Kabul e detronizzarono l’emiro al potere, Dost Mohammed. L’arroganza degli inglesi esasperò però la popolazione locale, alla cui guida si pose, nel 1841, Mohammed Akbar Khan, figlio crudele del sovrano detronizzato. Vittima delle sue trame fu una delle massime autorità inglesi, William Hay Macnaghten, ucciso a tradimento durante un incontro. Il cadavere di Macnaghten fu poi decapitato in piazza, quindi la testa e gli arti furono fatti sfilare in una macabra processione per le strade di Kabul. Ma era solo l’inizio. Sentendosi in trappola, nel 1842 il comandante britannico William Elphinstone decise di evacuare i suoi connazionali, compresi donne e bambini, concordando con gli afghani un salvacondotto. Purtroppo fu un errore fatale, e adesso la storia si ripete. Mentre la colonna dei britannici erano in marcia per Jalalabad venne circondata dai guerriglieri afghani e massacrata. Su 16mila persone partite, soltanto un inglese e una manciata di indiani arrivarono a Jalalabad. Gli altri, in gran parte civili, furono uccisi o fatti prigionieri. Un bagno di sangue che rimase a lungo impresso nell’immaginario collettivo degli inglesi, i quali rientrarono nel Paese solo sul finire del secolo instaurandovi un parziale protettorato. In tempi più recenti, pur dilaniati dai soliti conflitti intestini, gli afghani non hanno temuto neanche la forza militare di una superpotenza come l’Urss, che nel 1979 invase il Paese per sostenere il traballante governo filosovietico, alle prese con una rivolta ispirata dai mullah, o capi religiosi. Giunti in poco tempo a Kabul, i sovietici rimasero invischiati in una durissima guerra contro i mujaheddin, combattenti per la patria, che arroccati sui monti sfiancarono i soldati russi con imboscate e sabotaggi. Gli Usa, Arabia Saudita e Iran, foraggiavano il fronte antisovietico che poteva contare sia su pericolosi fondamentalisti, come il saudita Osama Bin Laden e il tagiko Ahmad Shah Massoud originario dei monti del Panshir. Così, nonostante la superiorità tecnologica e il massiccio uso dei bombardamenti aerei, nel 1989 i sovietici furono costretti a ritirarsi, lasciando dietro di sé un’immane scia di sangue. Dopo Massoud si ritrovò a lottare contro la frangia estrema dei talebani, gli “studenti coranici” saliti al potere nel 1996. Massoud condusse la sua ultima battaglia sulle alture del Panshir, guidando l’Alleanza del Nord, il fronte della resistenza antitalebana. Dopo gli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono nel 2001, gli Usa invasero l’Afghanistan, volta a rovesciare i talebani. Oggi che il Paese è di nuovo in mano ai talebani suona profetica, e ancora attuale, la risposta che due secoli fa l’anziano capo di una tribù locale diede al generale britannico Elphinstone, che voleva convincerlo ad accettare i vantaggi di un governo stabile: “Ci adattiamo alla discordia, ai disordini e al sangue, ma non ci adatteremo mai a un padrone”. Gli afghani quando agiscono per una causa comune, la loro nazione non è viene soggiogata dallo straniero, finita la minaccia esterna: lasciati a loro stessi, invece, gli afghani si sono sempre combattuti tra loro.

Favria, 9.09.2021

