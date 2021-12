Dal mestolo al cassul!

In italiano la parola mestolo deriva da mestare, cucchiaio da cucina che serve per agitare mescolando, da mestare a mestatore il passaggio è breve. Il mestatore è infatti una persona che mesta, trama e intriga. L’azione del mestare, cioè dell’agitare mescolando, è comune, quotidiana, e sono proprio le azioni di questo genere ad avere significati figurati più intensi e autentici. Infatti a questo verbo sono collegati anche i significati di tramare, di intrigare: diventa un mescolare con astuzia, perché anche le trame vengono cucinate. Si evince che il mestatore, quindi, se propriamente sarebbe colui che mescola, figuratamente diventa colui che ordisce trame occulte agendo sull’animo delle persone. E le vediamo oggi come certi politici cavalcano, mestando le idee dei noi vax. Si i mestatori voglio preparare dei torbidi per perseguire i loro particolari fini, minando le azioni delle parte avversa, tessendo accuse e intorbidando le acque. Dal mestolo come si vede siamo arrivati al mestatore una parola forte che trasmette la sottigliezza intrigante. In Piemonte il mestolo viene detto in piemontese cassul! Il cassul deriva dal latino medievale cattiam, tazza, mestolo, cucchiaio a sua volta dal greco cythion, vasetto per attingere il vino dal cratere, oppure dal greco akation, coppa. Attenzione la frase “fè cassul” è lombarda ed è lo strumento per lavorare il latte o la smorfia della bocca quando si è in procinto di piangere. Il cassul anticamente veniva indicato in modo scherzoso il governo e l’amministrazione, ed era come già detto un cucchiaione di legno per scremare il latte e dare forma ai panetti di burro. La parola cassul mi fa ricordare la frase “Vate a catè n casul” che significa “vai a comprarti un mestolo”. Fuori dal contesto nessuno ne capirebbe il senso, risulterebbe una frase sconnessa, ma nel contesto, non è un cuoco rimasto senza mestolo e non è un complimento, tutt’altro. Si usa per mandare qualcuno a quel paese, si ma con stile e con un certo umorismo. Non è volgare e fa sorridere, ma il senso è proprio quello di mandare a quel paese i novelli mestatori. Ai quali ricordo che se poi decidono di fare la polenta, è comunque bene che abbiano a disposizione un mestatore paziente. Certo con il mesto, nessun nesso, anche se dopo un’ora che mesti il morale non resta alle stelle.

Favria, 29.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ci stiamo avvicinando al nuovo anno, un anno che tutti noi attendiamo con ansia. Ti aspettiamo 2022, non ci deludere, porta con te tanta gioia e spazza via il dolore… e che tu sia un anno migliore! Felice mercoledì.

