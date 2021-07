Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dal gonfalone genovese all’Union Jack.

San Giorgio non è il patrono di Genova, ma con la storia e i simboli della Superba è strettamente collegato, da questa città un gonfalone con il simbolo del Santo ha fatto il giro d’Europa, soprattutto nel medioevo. Già nel 700 d. C. era presente in città una guarnigione di soldati bizantini che aveva il compito di mantenere le coste libere da scorrerie dei saraceni, così chiamati i pirati mussulmani del periodo. Questi soldati erano così ben integrati e accetti nel tessuto sociale cittadino che, quando portavano in processione lo stendardo di San Giorgio nell’omonima chiesa, a loro si univa spontaneamente la popolazione. Venerati quindi, da tempi remoti, S. Giorgio e la sua Croce, il cui utilizzo è già attestato dal 1096 divennero, dopo la prima crociata cui partecipò anche Genova divenne simbolo ufficiale della nascente Repubblica. Nel 1190 1190 Riccardo Cuor di Leone, sovrano d’Inghilterra, chiese ai genovesi navi, marinai, ammiragli e scorte per trasportare il suo esercito a Gerusalemme e durante la traversata si accorse che i pirati se ne stavano ben alla larga. Incuriosito ne chiese il motivo all’Ammiraglio Lercari comandante della spedizione, il quale disse indicando la Croce di San Giorgio che tutti sanno che chi osa attaccar battaglia contro un legno, difeso da questa insegna, incorrerà in morte certa. Allora le galee genovesi erano difese dai rinomati Balestrieri, e per questo incutevano rispetto e terrore in tutti i mari. Il Re chiese che da allora versando un tributo annuale anche le navi inglesi nel Mediterraneo e nel Mar Nero issare la croce di S. Giorgio, in modo che nessuno osasse attaccar briga. Successivamente gli inglesi estesero l’uso della bandiera nella marina militare. Ancora oggi l’Inghilterra, la città di Londra e la Royal Navy issano tutt’oggi la bandiera di San Giorgio ed è la loro bandiera nazionale. La bandiera britannica, Union Jack o Union Flag, è invece la sovrapposizione della croce di San Giorgio con quelle scozzese di S. Andrea, croce bianca decussata, cioè a forma di “x” in campo blu e irlandese di San Patrizio, croce rossa decussata in campo bianco. Il famoso arazzo di Bayeux 1070-1080 d.C. che rappresenta gli inglesi nella battaglia di Hastings del 1066, rappresenta i normanni che usavano ben prima del 1090 la bandiera con croce rossa in campo bianco denominata a quel tempo di San Pietro e solo successivamente di San Giorgio. Infine anche sulla sterlina d’oro sul retro l’artista italiano Benedetto Pistrucci incise l’immagine di S. Giorgio che uccide il drago, questa immagine infatti, è stata riprodotta per secoli fino ai giorni nostri, sebbene nel tempo abbia subito qualche piccola modifica stilistica.

Favria, 25.07.2021 Giorgio Cortese

