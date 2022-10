Dal girotondo alla ronda, Night Watch!

Il lemma girotondo mi ricorda un gioco che facevo da bambino, ci tenevamo la mano in circolo girando in tondo, cantando una filastrocca che comincia con le parole giro giro tondo e seguita in modo vario da regione a regione. Esistono varie versioni della filastrocca. La più nota recita: “Giro giro tondo, casca il mondo, casca la Terra, tutti giù per terra, all’ultima strofa ci si ferma e si accovacciava. Ma per girotondo si intende anche il veloce movimento rotatorio intorno al proprio asse, il girotondo. della giostra. Anche, giro vizioso o tortuoso, il traffico cittadino certi giorni ci obbliga a fare un girotondo per le strade per raggiungere il centro. Con girotondo si intende anche nel linguaggio giornalistico e politico, manifestazione di protesta i cui partecipanti si prendono per mano girando intorno a sedi istituzionali o politiche. Dal girare in tondo alla ronda il passo, scusate il gioco di parole è breve. La parola di ronda deriva dal francese ronde, nella locuzione. “à la ronde”, femminile di rond, rotondo, cioè che gira intorno, a sua volta dal latino. rotundus, rotondo. Chi si aggira nel fare la ronda si dice rondare. Insomma l’andare in giro in una zona determinata allo scopo di perlustrare. Oggi si dice soltanto con riferimento a un servizio armato, servizio di ronda, al quale possono essere destinati due o più militari, in genere tre, di cui uno graduato. E qui arriviamo all’attualità, perché di fronte all’aumento degli episodi di criminalità alcune persone invocano la ronda! Nel linguaggio militare esiste anche il “Cammino di ronda”, specialmente nelle fortificazioni antiche, stretta terrazza che si svolge lungo il perimetro sommitale e che consente a ronde, sentinelle e altri difensori di percorrere tutto il perimetro restando coperti dall’esterno. Ma chi invoca la ronda si sente, forse un po’ sceriffo? Sceriffo, parola che evoca il Far West americano ma che deriva dall’antica carica inglese di shire reeve. Come la parola sceriffo, sheriff, in sé, il ruolo di sceriffo ha una storia interessante. Nell’Inghilterra anglo-sassone il reeve era un funzionario nominato dal re per essere responsabile degli affari pubblici delle località. Un alto funzionario, lo shire-reeve era il rappresentante dell’autorità reale in uno shire o contea. L’incarico di sceriffo venne mantenuto dopo la conquista normanna, dove veniva denominato visconte. Visconte era un Titolo nobiliare, frequente in Francia e poi in Inghilterra e anche introdotto con la conquista di Carlo Magno anche nel nord della penisola italiana. I conti eleggevano dei vicecomites, che ne facevano le veci, in Italia sostituirono in molti casi i gastaldi longobardi, che, oltre ad amministrare i beni del sovrano, avevano anche incombenze giudiziarie e di governo locale. Quando le città passarono sotto il dominio dei vescovi, il visconte si trasformò in vassallo vescovile, mantenendo il carattere di rappresentante del potere militare. Ma in italiano abbiamo italianizzato il lemma sceriffo anche dall’arabo Sharīf, che significa letteralmente “illustre, nobile”, anche se tale “nobiltà” non potrà che essere morale, visto che nel mondo islamico non esiste un feudalesimo di impronta europea.. Nei primi tempi dell’Islam il termine fu usato per indicare tutta la “Gente del Casato di Maometto”. A partire dal IX secolo è usato in senso più largo per indicare in generale la discendenza hascemita del Profeta, dal nome del nonno del Profeta Hashim o come onorifico generico. A differenza degli altri paesi islamici, in Marocco invece di Sharīf o Sayyid si utilizza il titolo di Mulav. Tornando agli sceriffi famosi in Europa e negli Usa mi viene da pensare allo Sceriffo di Nottingham della leggenda di Robin Hood, che con i suoi due degni compari Crucco e Tonto ne facevano una macchietta irresistibile nel film di W. Disney. Ma la figura dello sceriffo è presente in molti film western, considerata come difensore della legge contro malviventi particolarmente prepotenti e violenti, dove si rende protagonista di azioni per lo più eroiche e nobili. Wyatt Earp è un altro leggendario sceriffo di Dodge City, Kansas, la cui figura ha ispirato numerosi registi cinematografici. Ma le evocate ronde mi ricordano un famoso dipinto di Rembrandt Harmenszoon van Rijn , 1606-1669, La ronda di notte del 1642. La ronda di notte, in inglese, Night Watch, in olandese, De Nachtwacht, è il titolo con cui è conosciuto uno dei lavori più famosi dal pittore olandese, ma deriva da un equivoco a causa del degrado della superficie del dipinto. In origine, infatti, è stata dipinta una scena alla luce del giorno, come ha rivelato la pulitura eseguita nel 1946-47. Fu l’ossidarsi delle vernici a causare l’impressione notturna, con una patina molto scura. Il dipinto è famoso per tre elementi: le sue grandi dimensioni, 363 x 437 cm, composto da tre larghi elementi orizzontali, assemblati dall’artista, l’uso efficace di luce e ombra, e la percezione del movimento in quello che tradizionalmente sarebbe stato uno statico ritratto militare di gruppo. Rembrandt ha rappresentato il momento esatto in cui il capitano della compagnia da l’ordine, ai suoi uomini ancora sparpagliati, di inquadrarsi per la marcia. Questa tensione di passaggio tra la staticità e il movimento conferisce all’immagine un particolare vigore. Poi ci sono gli effetti brillanti del chiaroscuro, con una luce quasi mistica che enfatizza notevolmente la figura della ragazza in giallo, l’architettura quasi nascosta, il modo in cui le lance e gli stendardi chiudono la scena nella parte superiore, molto più apprezzabili se la pittura non fosse stata tagliata, il modo veloce e spontaneo in cui i volti sono dipinti: tutto sommato, un lavoro fondamentale per la storia della pittura occidentale. ma che mi fa pensare che invece di fare le ronde, visto l’equivoco del quadro, fare un bel girotondo, perché no intorno ad una tavola rotonda!

Favria, 31.10.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno possiamo ancora trovare una via, perché niente dura per sempre, nemmeno le corte giornate di novembre. Felice Lunedì.

Commenti