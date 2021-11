Dal cerchio al circo.

La parola circo applicata allo spettacolo circense di età moderna viene preso in prestito dagli anfiteatri ovali della Roma antica, è diventa in seguito di uso universale, anche in relazione allo spazio scenico che contraddistingue il circo classico: una pista rotonda di circa 13 metri, creata per permettere un’esibizione armonica dei cavalli che ne costituiscono il fondamento. Tutto avvenne in età moderna nel 1770 quando un militare in pensione di nome Philip Astley creò uno spettacolo che metteva insieme acrobazie equestri e numeri di mimo in uno spazio circolare. Durante gli anni nell’esercito Astley aveva imparato il volteggio, un esercizio di equitazione in cui il cavaliere esegue acrobazie su un cavallo che si muove in cerchio, guidato tramite una corda da una persona posizionata al centro dell’arena. La sua esperienza lo portò a concludere che il diametro ideale del circolo, sia dal punto di vista della sicurezza degli acrobati che della visibilità degli spettatori, era di 42 piedi, 13 metri, una misura che da allora è rimasta invariata. Gli gli spettacoli circensi hanno la loro origine in esibizioni popolari che molto probabilmente affondano le radici nella preistoria, quando miravano a ricreare i primi miti sorti intorno al fuoco. Durante il Medioevo e fino alla fine dell’Età moderna saltimbanchi, giullari e comici movimentavano con i loro spettacoli le strade e le piazze nei giorni di mercato e intrattenevano sovrani e uomini di corte. In questo contesto emersero figure come i danzatori su corda, antenati dei funamboli, i forzuti, gli acrobati, i giocolieri, i manipolatori di oggetti, i fachiri, i maghi e i domatori. Tutti questi personaggi sarebbero confluiti nello spettacolo del circo come lo conosciamo oggi. Philip Astley, un militare inglese che seppe trasformare in unoshow le sue doti di cavallerizzo. Nella seconda metà del XVIII secolo le esibizioni equestri erano molto popolari tra la nobiltà europea, e alcuni cavalieri provenienti dall’esercito si guadagnavano da vivere come istruttori di equitazione. Astley dopo essersi congedato dalle forze armate nel 1766, andò a lavorare in una scuola d’equitazione a Lambeth, la sua città natale. Due anni dopo comprò un modesto maneggio senza tetto nella zona meridionale di Londra, dove insegnava equitazione al mattino e organizzava mostre equestri nei pomeriggi estivi. Rendendosi conto che le esposizioni erano più redditizie del suo lavoro d’istruttore, nel 1769 decise di aprire una nuova sede con una maggiore capacità. La Astley’s Riding House era una struttura in legno con una pista circolare che facilitava al pubblico l’osservazione dello spettacolo e ai cavalieri l’esecuzione delle acrobazie, sempre accompagnate da una banda musicale. Una curiosa circostanza permise ad Astley di ampliare il repertorio delle attrazioni offerte nella sua arena. In quel periodo nei teatri con lo scopo di attirare la maggiore quantità di pubblico possibile, venivano proposti dei numeri circensi negli intervalli tra un atto e l’altro di una rappresentazione. Ma il drammaturgo David Garrick, figura di spicco del teatro inglese del XVIII secolo, era contrario al fatto che i palcoscenici fossero occupati da saltimbanchi. Approfittando di questa situazione, durante la stagione del 1770 Astley invitò gli acrobati esclusi dai teatri a unirsi a lui. In questo modo le pantomime, opere sceniche mute con personaggi ispirati alla commedia dell’arte, entrarono a far parte dei suoi spettacoli, e da esse sarebbe emerso uno degli elementi classici del circo, il pagliaccio. Visto il successo di pubblico della Astley’sRiding House, una volta finita la stagione estiva Londra l’ex militare iniziò a viaggiare per il Paese con i suoi cavalli e i suoi artisti, era nato il circo come esibizione itinerante. Nel 1773 Astley presentò il suo spettacolo alla corte reale francese e nel 1782 aprì un circo a Parigi. Si esibì anche in Irlanda, in Belgio e a Belgrado. Durante la sua carriera fece inoltre costruire diciannove circhi permanenti in tutta Europa. Poi, nell’inverno del 1778, dotò il suo anfiteatro di una copertura integrale che gli permise di estendere la durata della stagione e di offrire spettacoli notturni. Ben presto emersero dei concorrenti. Nel 1772 un ex cavallerizzo di Astley di nome Charles Hughes mise in piedi la Hughes’ Riding School, a imitazione del centro creato dal suo maestro, diventandone così il grande rivale. Dopo un tour di otto anni nel continente, Hughe stornò a Londra e costruì una struttura fissa in mattoni e dotata di un teatro per valorizzare le pantomime. Il Royal Circus, così fu chiamato, fu il primo a incorporare il termine circo nel nome. L’evoluzione dello spettacolo circense sarebbe continuata per tutto il XIX secolo. All’inizio dell’ottocento furono in- trodotti gli animali esotici, prima gli elefanti e poi le tigri, i leoni e le altre fiere.Nel 1825venne creato negli Stati Uniti il primo circo con la caratteristica forma di un tendone. Sorsero lì le tipiche compagnie che si spostavano in carovane con gli animali al seguito e si esibivano nelle periferie delle città. L’esempio più conosciuto fu il circo Barnum, fondato nel 1871 e definito dal suo creatore il più grande spettacolo del mondo.

Favria, 12.11.2021 Giorgio Cortese

