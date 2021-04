Da zibolin a zibior!

In piemontese lo zibolin è lo zibolo giallo è la specie di zigolo più diffusa e più frequente in Europa e vive di preferenza nei paesaggi agricoli con siepi, frutteti, campi e prati. Già all’inizio della primavera il maschio fa risuonare il suo semplice canto costituito dalla monotona ripetizione di una sola nota, con finale accentuato e prolungato ci-ci-ci-ci-ci-ci….ciuii. Un tempo, i disboscamenti, la campicoltura tradizionale e la tenuta dei cavalli avevano fortemente favorito lo Zigolo giallo, tuttavia questi tempi d’oro sono ormai finiti e la conservazione della specie dipende oggi da un’utilizzazione del suolo orientata anche verso la protezione della biodiversità. Lo zigolo giallo vive in Europa e Asia e sverna a sud dell’areale. Mel Patrio stivale ha la massima diffusione tra i 700 e i 2000 metri di quota ed è comune anche come migratore e svernante. Predilige gli ambienti aperti con alternanza di spazi erbosi, siepi e alberi sparsi. Di forme snelle e allungate, ha un abito di colore marrone-rossastro, con capo e faccia gialli lievemente striati di scuro; l’apertura alare è di 23-30 centimetri. Si nutre soprattutto di semi di cereali e di altre graminacee, che ricerca sul terreno, dove cammina e saltella in posizione orizzontale, tenendosi basso sulle zampe. Lo zigolo giallo ha una socialità del tutto particolare, poiché conserva sempre la propria individualità, pur unendosi in gruppi misti con Fringillidi e altri Passeriformi. In piemontese lo zigolo giallo si chiama zibolin e il suo nome deriva dal lemma latino sibilare , sibilare, fischiare. Da li il lemma piemontese zibior, uccellatore, richiamo per passeri che sembra affine ma deriva dalla parola di prima ma dal germanico antico babaiti, caccia al falco attraverso il medio tedesco bebeize. Da questo si deriva il lemma zibiè selvaggina ma anche buono a nulla. Ma tutte queste parole non sono da confondere con zibèt che vuole dire forca, patibolo, voce questa che deriva dal francese gibet a sua volta dal germanico gibb, bastone biforcuto che si può immaginare a cosa serviva. Come vedete da una parola sono andato a zich zach. Tortuosamente per zaspè, per macchiare la pagina di inchiostro per scrivere questo breve pensiero

Favria, 15.04.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno la vita quotidiana nonostante le preoccupazioni e affanni può essere migliorata e degna di essere vissuta

