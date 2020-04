Da una web agency di Torino un portale, gratuito, per la spesa a domicilio. L’idea è venuta alla “Emc2web” di Enrico Caporale, imprenditore digitale di Chieri. Ed è stata subito un successo.

Il portale si chiama doveconsegno.it e sono già molte le realtà che hanno aderito.

Tante lo faranno nei prossimi giorni. Il perché è semplice: di questi tempi, con il lock down sono cambiate le modalità di acquisto. Molti si affidano alla spesa a domicilio e, doveconsegno.it, non solo dà l’opportunità di portare i prodotti sulla tavola di chi ne fa richiesta, ma crea una rete in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

State cercando un formaggio fresco? Un salame a km 0? Il latte appena munto, una cassa di vino o una semplice lampadina?

Il portale doveconsegno.it ha ciò che fa al caso vostro.

La mission della web agency di Torino è quella di dare valore al nostro lavoro e ai nostri prodotti. Di difendere, in buona sostanza, il made in Italy: distanti così come impongono le misure del Dpcm del marzo scorso, ma uniti.

“L’idea che sta alla base del nostro progetto – spiega il titolare della Emc2web, Enrico Caporale – è quella di portare un po’ di umanità, di cui in questo periodo abbiamo veramente bisogno, all’interno del digitale. Quando ho pensato a doveconsegno.it ho sentito forte la necessità di mettere a disposizione del piccolo imprenditore che fa fatica a rimettere in moto la sua produzione le mie conoscenze e il mio know how nella materia della comunicazione online. Chi non riceve un ordine e continua a produrre, poverino, alla fine è destinato a chiudere. Ma se i suoi prodotti riescono comunque ad arrivare nelle case, allora forse non chiuderà. E’ con questo spirito che noi della emc2web.it ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo creato una piattaforma a disposizione di chiunque abbia necessità di vendere online e consegnare a casa”.

Un’opportunità che è gratuita e non conosce confini: si può registrare la propria attività a Palermo come a Torino, a Genova come a Trieste, a Roma per tacere di Milano.

Un mega portale che può davvero dare una marcia in più al terzo settore in questo delicato momento della storia del nostro Paese.

“Raggiungere la soddisfazione del cliente e del venditore è il nostro obiettivo”, ammette Enrico Caporale. D’altronde, è sempre stata la mission che contraddistingue la sua web agency fin dal primo momento. Da quando, cinque anni fa, decise di fare impresa a modo suo. “Molto spesso chi fa il mio mestiere non si rende conto della responsabilità che ha – spiega -. Da noi dipende il futuro di tante realtà: la comunicazione corretta oggi è indispensabile per ottenere i risultati che si sperano. Se non c’è quella, rischiano di fallire anche i migliori progetti”.

La Emc2web nasce proprio dal desiderio di portare un’impronta di qualità nell’universo del web.

L’esperienza lavorativa presso una grande spa del titolare gli ha permesso di capire che il cliente deve essere posto prima di ogni altra cosa.

Da lì si sviluppa il progetto Emc2web: un universo di servizi digitali per comunicare senza limiti. Oggi più che mai indispensabile per vincere anche la partita più dura contro un nemico invisibile ma che tutti noi abbiamo imparato a conoscere: questo maledetto coronavirus.

