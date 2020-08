Da un copricapo la storia di un popolo

Mi è stato recentemente donato un copricapo che si può confondere come originario dell’estremo Oriente ed invece è di origine africana. E’ il copricapo dei pastori Wodaabè di etnia Fulani denominati dagli altri popoli Peul e Borororo. La parola con cui si autodefiniscono Wodaabè, ovvero il popolo del tabù, perché nella loro cultura non hanno gerarchie padroni e schiavi. Questi fieri nomadi continuano da secoli un affascinante viaggio attraverso l’Africa subsahariana con le loro mandrie, cercando erba, acqua e libertà. I Peul, nome attribuito a loro dai colonizzatori francesi sono pastori di mucche e hanno da sempre la predilezione per bovini dalle grandi corna, selezionando nei secoli una razza bovina con corna così grosse e cave utili per guadare il Niger o nuotare nelle paludi del lago Ciad, utilizzando le grandi corna come un salvagente naturale. Come dicevo la loro origine è antichissima, nelle pitture rupestri del Sahara si vedono distintamente questi animali, accompagnati da pastori che paiono identici, nell’aspetto e nel costume, ai Peul di oggi. Per i Peul , la loro vita è una continua transumanza e da spiriti liberi, attaccati solo al loro bestiame, con cui si identificavano al punto da chiamare i figli con i nomi dei tori e delle mucche favorite, si sono convertiti in gran parte all’islam ed hanno poi abbandonato la vita nomade per diventare agricoltori e allevatori di mandrie accudite da pastori assoldati allo scopo. Una piccola parte, invece, ha mantenuto intatte le antiche tradizioni scegliendo la vita nomade ed ha conservato un grande attaccamento agli armenti, in particolare, per lo zebù, un bovino dal mantello color mogano con grandi, elegantissime corna bianche. Vengono anche chiamati Bororo, che vuol dire: quelli che vivono nella macchia, con il bestiame o dalla parola dispregiativa fulani mborooli che vuole dire zebù. In questo popolo il rapporto con i bovini è indissolubile e ogni bambino riceve in dote fin dalla tenera età, un vitellino. Essi vivono delle loro mandrie, che usate come moneta di scambio assicurano di che vivere, e solo in occasioni di festa sacrificano una bestia per mangiarla. Sono un popolo di persone alte che denota la loro origine dai popoli nilotici e ritengono che la divinità li abbia dotati di grande bellezza come premio. Nella loro cultura esiste parità tra i sessi, le donne hanno voce in capitolo anche nello scegliere il loro compagno in base alla bellezza, e ogni anno al termine della stagione delle piogge, i nomadi Wodaabe si riuniscono a centinaia per celebrare la festa del Geerewol durante la quale si ritrovano i vecchi amici e si intrecciano nuovi amori tra danze frenetiche e rituali antichissimi. All’inizio avviene il Rumme, danza di benvenuto e rappresenta una sorta di saluto rivolto ai gruppi che partecipano all’evento, dove questi pastori mulinano ritmicamente il bastone da mandriano e l’ascia e ondeggia ritmicamente il loro tipico capello da pastore. In gruppo battono le mani ed intonano il Rumme, il canto di benvenuto. I Peul Bororo sono ossessionati dalla bellezza che utilizzano come gerarchia di valori. Del resto i Wodaabe sono famosi proprio per la loro bellezza: il portamento elegante, i corpi alti e slanciati, i lineamenti quasi femminili accentuati dal trucco, il sottile naso aquilino sono alla base della loro convinzione di essere le creature più belle del pianeta. I Bororo si suddividono in uda’en, alti di pelle chiara, ossa sottili, mani lunghe, lineamenti fini, naso aquilino, yayaanko’en, gambe lunghe, facce strette con scarificazioni, colorito pallido, kawaje delle sponde del Niger, scheletro esile e pelle particolarmente chiara, e wodaabe, più numerosi di tutti e riconoscibili per il colore rossiccio della pelle. Al fondo della scala stanno i wojaabe, dalla pelle quasi nera, probabili figli di matrimoni misti. La vita di questi pastori è durissima e uno dei valori assoluti è la pulaaku, fondata sulla modestia, la riservatezza, l’equilibrio. Questi nomadi, la cui vita è totalmente imperniata sull’allevamento, tengono in grandissima considerazione la propria libertà, la la loro è una società di eguali non fondata sui beni materiali, dato che considerano indegno di un allevatore fabbricare oggetti e sono convinti che il lavoro, se non direttamente connesso con l’allevamento, comprometta la libertà, affidano persino la realizzazione dei loro gioielli ad artigiani tuareg. Disprezzano i loro vicini sedentari e hanno conservato tradizioni, costumi e valori tipici di una vita indipendente, resistendo a qualsiasi influenza esterna e alle lusinghe dei cambiamento. Hanno un poema epico Fantang dove si può leggere che nella mitologia preislamica, Dio creò prima la vacca, poi la donna e per ultimo l’uomo. Per questo l’uccisione di una vacca è un gesto sacrilego se non è dovuto ad un’occasione speciale. Concludo con un loro proverbio che è sempre attuale, la dignità è come l’olio, una volta che l’hai versato non lo puoi più recuperare. Per cui la loro ferrea condotta morale è il Pulaku, che si basa sulla vergogna, il ritegno e la dignità. Per allenarsi a questa virtù, il pastore bambino si vede affidare la custodia delle mandrie, e di notte nella savana deve vincere la paura e contrastare gli attacchi degli sciacalli e delle iene, pena la vergogna di essere additato come pauroso. Per loro il massimo della vita è poter camminare fieri davanti alle vacche, con il copricapo ed il bastone, dando così un senso alla loro vita.

