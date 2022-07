Una sentenza, quella della Corte Suprema americana, destinata ad aprire un terremoto. Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nel linguaggio criptico (ma non così tanto) delle gerarchie ecclesiastiche, si è affrettato ad affermare che «di fronte a una società occidentale che sta perdendo la passione per la vita, questo atto è un forte invito a riflettere insieme sul tema serio e urgente della generatività umana». Sempre la stessa questione: la facoltà della generazione (che è, guarda caso, la maternità), è questione giuridica, politica e sociale insieme. In altri termini, torna in gioco la facoltà delle donne di decidere di se stesse. Per monsignor Paglia infatti «non può esistere un diritto naturale o costituzionale ad abortire», un’affermazione insidiosa che, in dieci parole, rimette in gioco, quasi 50 anni di applicazione della legge 194 in Italia. I diritti naturali, preesistono allo Stato, sono costitutivi della natura stessa della persona. La libertà personale, intesa come libertà negativa (di non subire ingerenze altrui sul proprio corpo), è la prima e più importate delle libertà civili che lo Stato può solo riconoscere. Per memoria, la nostra Costituzione riconosce la famiglia quale «società naturale».

Sulla portata della sentenza della Corte americana, la destra italiana non ci ha messo molto a prendere posizione e, ancora una volta, nell’ambiguità. Giorgia Meloni dichiara che FdI continuerà «a chiedere e a operare perché venga applicata la prima parte della 194, relativa alla prevenzione, e per dare alle donne che lo volessero una possibilità di scelta diversa da quella – troppo spesso obbligata – dell’aborto». Un discorso che non fa una grinza, se non fosse in malafede. La prevenzione di cui parla Meloni riguarda la «tutela della vita nascente», progetto caro ad alcuni esponenti istituzionali del suo partito.

In Piemonte, si è particolarmente distinto in proposito l’assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone che finanzierà con 400 mila euro nel triennio le Associazioni pro-vita, attive contro l’aborto. Stupisce, però, che i consiglieri pidini della Regione e la capogruppo del Pd di Torino si siano strappati le vesti, dimenticando che alcuni loro parlamentari, già nel 2021, hanno depositato con altri – come si dice – bipartisan, progetti di legge fotocopia, per istituire il 25 marzo, la «giornata della vita nascente», allo scopo di «promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra le generazioni». Un testo di legge composto da tre articoli, peloso, che apre le porte alle Associazioni pro-vita. I campioni di questa deplorevole iniziativa che porta – curiosamente – lo stesso nome del fondo economico a sostegno dell’assessore Marrone (tesa implicitamente a spiegare alle donne come si sta e come si mette al mondo, manco fossero delle minorate mentali, sempre bisognose di tutela), oltre ad un nutrito gruppo di fratellitalioti con una loro proposta di legge, sono i deputati Alfredo Bazoli (Pd), Matteo Colaninno (ex Pd ora Italia viva), Maurizio Lupi (ex Fi ora Gruppo misto), Antonio Palmieri (FI). Al Senato, diversi pidini e qualche esponente pentastellata concludono il campionario.

Bella roba!

Commenti