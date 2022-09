Da piazza San Carlo attraversando la città per arrivare alla Reggia di Venaria, pedalando insieme in una staffetta che toccherà le circoscrizioni 1, 7 e 5 l’appuntamento è fissato per domenica 18 settembre alle ore 9.

Nata sui banchi del consiglio della circoscrizione 5 e organizzata dalla consulta per la Mobilità ciclistica e dalla Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta con il supporto dell’assessorato all’Ambiente della Città di Torino, delle circoscrizioni e con il patrocinio della Città di Venaria, ‘Alla reggia di Venaria in bici!’ sarà l’occasione per far sperimentare a chi magari ancora non le conosce, o non si sente ancora tranquillo a percorrerle a cavallo di una bicicletta, tutte le connessioni tra centro, quartieri periferici e città metropolitana.

Al termine di ogni tappa (via Bertolotti nella circoscrizione 1, corso Vercelli 15 nella circoscrizione 7, via Stradella 192 nella circoscrizione 5) i partecipanti verranno accolti dai rispettivi presidenti, mentre alla tappa in piazza Castello sarà presente l’assessora alla Mobilità e all’arrivo il Sindaco di Venaria.

Per partecipare non occorre alcuna iscrizione, non è necessario (anche se auspicabile) fare tutto il percorso e si può dunque partire (o lasciare) da qualsiasi tappa. ‘Alla reggia di Venaria in bici!’ è una delle molte iniziative organizzate, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, in occasione della European Mobility Week alla quale Torino ha aderito e ‘Migliori connessioni’ è il tema che fa da filo conduttore a queste.

