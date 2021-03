Da Settimo centro al parco Castelverde

Percorso: Settimo centro-parco Castelverde

Oggi vi propongo un percorso che vi porta al parco di Castelverde, un parco di Settimo che frequentiamo meno di quello che merita.

Difficoltà: facile, tutto su ciclabile, anche il tratto che attraversa la città. Se lo fate in bicicletta avrete di impegnativo lo scavalco sulla ferrovia, si può anche scendere e farlo a piedi. In ogni caso si può, tranquillamente, fare tutto il percorso a piedi. Al Castelverde abbiamo anche una novità, il frutteto, una cinquantina di alberi da frutto piantumati da poco, ogni alberello reca un cartellino così potrete riconoscere l’albero che state guardando. Da andare a vedere, soprattutto in questo periodo, con le piante che stanno germogliando.

Distanza: Km 5 (andata e ritorno Km 10). Questa distanza è per il giro che vi ho proposto, potete arrivare al parco accorciando la strada, arrivandoci direttamente da via Torino, con questo percorso, però, farete un giro più completo.

Foto 1: partite dalla ciclabile di via Ariosto, percorretela nella direzione che vi porta verso il piazzale Freidano, prendete a destra e proseguite verso l’attraversamento ciclabile di via Castiglione.

Foto 2: Continuate sulla ciclabile e inoltratevi lungo il sentiero botanico.

Foto 3: attraversate il ponticello che vi porta verso il parco De Gasperi, proseguite sul viale e arrivati alla strada prendete a sx lungo la ciclabile che corre sulla via Raffaello Sanzio.

Foto 4: continuate sulla ciclabile che corre sulla via Sanzio, se state attenti trovate anche la palina di indicazione.

Foto 5: Percorrete tutta via Sanzio e proseguite su via Torino, in direzione Torino. Siete sempre su una ciclabile. Arrivate alla vecchia edicola e attraversate al semaforo.

Foto 6: Passate a fianco dell’edicola e inoltratevi nel parco, all’altezza del laghetto dei cigni vedete lo scavalco ferroviario. Se siete in bici dovete spingere un po’.

Foto 7: scendete dal cavalcaferrovia e siete nel parco, prendete la prima deviazione e vi trovate con il lago sulla dx. Continuate sulla pista e arrivate al campo di calcio.

Foto 8: siete arrivati al frutteto, una cinquantina di piante da frutto.

Foto 9: traccia del percorso realizzata con Locus Map.

giannifina

Commenti