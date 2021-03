Da Settimo al Wake Park

In Settimo, a Mezzi Po, abbiamo un importante impianto per praticare il wakeboard, un nuovo sport. Su di una tavola che ricorda quella di uno snowboard si è trascinati su uno specchio d’acqua da un impianto simile a quello di uno skilift. Vale la pena di andare a vederlo, in bicicletta. Il percorso passa a fianco della Chiesetta di Mezzi Po, un giro che vi ho già descritto.

Difficoltà: facile, ci sono alcuni tratti di sterrato un po’ sconnesso, basta andare piano.

Distanza: Km 7 (andata e ritorno Km 14).

Foto 1: partite dalla ciclabile di via Ariosto, percorretela nella direzione che vi porta verso il piazzale Freidano. Al momento il piazzale è chiuso quindi continuate su via Ariosto, passate l’Ecomuseo e girate a dx su via Po.

Foto 2: prendete a sx su via Po, al cartello “segue numerazione”, proseguite in mezzo alle case e troverete un rio, costeggiatelo ed arrivate al lago dove si pesca. Continuate sino alla rotatoria e proseguite per Mezzi Po, verso la chiesetta.

Foto 3: prima di raggiungere la chiesetta trovate il cartello che indica il Wake Park, seguite le indicazioni, troverete altri cartelli.

Foto 4: vi siete inoltrati lungo la strada che passa tra i campi, siete quasi arrivati state attenti alla deviazione non segnalata, state sulla sx.

Foto 5: giunti al primo lago, continuate e arrivate al secondo.

Foto 6: fine del giro, siete al Wake-Park.

Foto 7: la traccia del percorso, se volete vederla nel dettaglio scrivetemi che ve la invio nella modalità che preferite.

giannifina

Commenti