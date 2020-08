Da settembre gli uffici giudiziari d’Ivrea sciopereranno ad oltranza

Stato di agitazione del personale degli uffici giudiziari di Ivrea. Lo hanno proclamato la scorsa settimana Cgil, Cisl e Uil scrivendo al capo dipartimento del Ministero della Giustizia, al presidente del tribunale, al sindaco di Ivrea e alla sindaca di Torino.

I sindacati denunciano “la disastrosa situazione relativa all’amministrazione della Giustizia ad Ivrea con il personale ridotto ben oltre la soglia di sopravvivenza degli uffici”.

Secondo Cgil, Cisl e Uil la “scopertura” del personale arriva al 40%, “tanto da prospettare per i prossimi mesi una condizione di caos ingestibile che renderà difficoltoso, per non dire quasi impossibile, assicurare il fondamentale servizio pubblico sul territorio”.

“La mancanza del dirigente amministrativo e dei direttori amministrativi, la presenza di soli 4 funzionari rispetto ai 14 richiesti, le cancellerie gestite completamente da una sola persona, rendono insostenibile la situazione».

A questo si aggiungano i prossimi pensionamenti, e la ripresa dei servizi dopo l’epidemia, che richiederanno ulteriori sforzi al personale. “Numerosi richiami e solleciti, giunti da più parti, – aggiungono i sindacati – hanno ottenuto la totale indifferenza del Ministero al riguardo, generando un contesto non più tollerabile”.

Da qui l’appello: “Si chiede ad ogni livello istituzionale di condividere questa vertenza, dandoci disponili ad ogni incontro. Si programma, a partire dal 1 settembre una serie di forme di protesta che porteranno anche alla dichiarazione di sciopero. Si dichiara fin d’ora che non ci si fermerà fino a quando non si arrivi ad una soluzione che permetta di poter garantire una seria amministrazione della Giustizia sul territorio».

