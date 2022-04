Da scuola e ozio l’evoluzione delle parole

Le parole sono vive e si evolvono nel tempo a volte cambiano con l’eliminazione di una consonante o vocale all’inizio, aferesi, il loro significato originario. Prendiamo la parola scuola che deriva dal greco scholé, con il significato originario di riposo, ozio. Nell’antica Grecia e poi a Roma, coloro che si dedicavano all’esercizio dello spirito, della mente, dell’animo, anziché sudare sulla vanga o sull’aratro era motivo di ozio. Anche se la parola ozio, oggi usata in termine negativo nei romani, lemma otium, derivava da autium, derivato a sua volta da aveo, sto bene. Una volta l’ozio era sinonimo di studio e ricerca non l’odierna poltroneria. Nell’antica Roma otium era contrapposto al negotium, tempo dedicato dal nobile patrizio ai propri studi, composizioni e speculazioni intellettuali, contrapposto al tempo in cui era necessario che gestisse in città i propri affari ed esercitasse la propria professione. E allora da negotiuma negozio il passo è breve. Il negoziante, quindi, stando all’etimologia, è il lavoratore per antonomasia. Dal negotium, nel significato di lavoro, affari, sono derivati tutti gli altri termini che oggi adoperiamo comunemente come, per esempio, negoziato: insieme delle trattative per stipulare accordi, trattati e simili; negoziazione: l’atto del negoziare, trattare. Ma vediamo cosa pensate se vi dico che un tempo in compagnia dei ladri si stava molto bene? Anzi, che ogni persona avrebbe voluto al suo fianco un ladro per sentirsi più tranquilla, più sicura? In origine, infatti, questo termine indicava l’uomo che scortava una persona di alto rango, era l’attuale guardaspalle o gorilla, addetto alla tutela di personaggi importanti. Il ladro, insomma, dal latino latro, tratto da latus, fianco, lato, era la persona che camminava a lato di un’altra persona per proteggerla da eventuali aggressori. Con il trascorrere del tempo attraverso un processo di degenerazione del lemma, il termine ladro ha acquisito l’accezione odierna di ladro, cioè di brigante, rapinatore. Concludo, per non essere troppo noioso sul lemma fante, che oggi intendiamo il soldato che combatte a piedi, ma in origine aveva a che fare con il verbo parlare.la parola fante deriva dal dal latino fari che vuole dire, appunto parlare. Da questa parola arriva il lemma infante, un bambino piccolo che non sapeva ancora ne a leggere che parlare. Gli eredi al trono di Spagna sono chiamati per l’appunto infanti. Ecco che dalla parola infante perde nel tempo la sillaba iniziale e sono nate le parole fante, fanciullo. Nel Medioevo i servitori dei cavalieri medievali erano chiamati fanti, vale a dire ragazzi, poi nel tempo il fante diviene il soldato a piedi. Per i fantini che vanno a cavallo essendo uomini smilzi o ragazzi essi sono, appunto, piccoli fanti.ma attenzione i fanti non hanno nulla a che fare con i sicofanti, che sono spie e calunniatori dell’antica Grecia. Anzi erano in Atene accusatori di professione. La parola deriva dal greco antico composto di sykon fico phainein manifestare. Ossia, in origine, chi denunciava l’esportazione di fichi dall’Attica, che era vietata per ragioni alimentari, o forse chi denunciava il furto dei frutti di alcuni alberi di fico sacri. In seguito, ha indicato nel diritto greco l’accusatore professionista. Questi sono falsi amici oltre che dei fanti anche di noi.

Favria, 11.04.2022

