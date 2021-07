Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da scala a scalip!

In piemontese la scala a chiocciola si dice anche scala gargota quando è a chiocciola o anche scala a lumassa, curiosa è la parola gargota, che vuole anche dire gorgogliare. Il lemma scaladè vuole dire scalare ma anche assaltare un muro e deriva dal provenzale escalada, assalto al muro, ma l’origine è sempre dal tardo latino scalam. Se la scala è in cattivo stato si dice scalassa, se grossa scalun, ma la voce vale anche per la scala importante della casa. La parola scalin, qui non vuole dire un piccolo scalino come si potrebbe pernsare ma una persona scaltra ed ingannatrice. Questa parola è entrata nel piemontese dall’occitano calin, che indicava persona affettuosa e amante, in francese abbiamo la parola càlin, adulatore. Il lemma tra origine sempre dal latino volgare calinam da calere, essere ardente, essere caldo. Per finire arriviamo alla parola scalip o scarip, scheggia di legno negli zoccoli una volta e, adesso la protuberanza nella scarpe nuove, davvero fastidiosa. La curiosità del lemma piemontese è che arriva dall’arabo qalib, che era il modello del calzolaio. Questo mi porta a riflettere che per r fare il primo passo nella vita non ho bisogno di vedere tutta la scala e ho sempre pensato che i libri sono i pioli della scala con la quale, piolo dopo piolo imparo piccole cose.

Favria, 19.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Le rughe degli anziani sono le autostrade della vita, percorse dalla saggezza. Felice lunedì.

Commenti