Da Saluggia a Sky: Huma esordisce in tv con la serie “Blocco 181” di Salmo.

“Fino a qualche tempo fa i giornali parlavano di me dicendo che ero un criminale, oggi vedermi al cinema è un’enorme soddisfazione, per me una piccola, grande, rivincita personale”.

Giovanni Humareda, in arte Huma, 21 anni e una vita davanti, è l’uomo del momento. Nel suo paese, ma anche nelle vicine Torrazza, Rondissone, Chivasso, Brandizzo, dove è conosciutissimo per quella che è la sua più grande passione: la musica.

Huma è un rapper che, tra le tante produzioni, nonostante la sua giovane [...]