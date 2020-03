Da sacmat a sacocin!

In piemontese è caratteristica l’esclamazione: “sacocin!” Il sacocin corrisponde all’italiano caspita, accidenti ma letteralmente è il taschino della giacca o il borsellino da portare sotto l’ascella o alla cintura e allora perché questa espressione curiosa. La radice è nella parola sach, sacco che deriva dal francese sacoche. Ma forse l’origine di sacocin proviene dall’antico tedesco Sackman, predone, masnadiero, in origine soldato addetto alle vettovaglie. In italiano, troviamo la voce saccomanno o saccardo che da originario addetto ai servizî e alle salmerie degli eserciti del Medioevo e del Rinascimento era divenuto poi il servitore del cavaliere, che, nelle battaglie, forniva armi di ricambio, con l’incarico del colpo di grazia o di catturare i prigionieri a scopo di riscatto. La voce se viene scomposta è composta da sack, sacco e man, uomo e sarebbe arrivata nella lingua piemontese dall’antico francese sacman o sacquement, soldato dedito alla razzia, predone. Da li la voce saccomannare con il significa di saccheggio, mettere a sacco!

Favria, 16.03.2020 Giorgio Cortese

Nella vita di ogni giorno qualunque cosa io posso fare, qualunque sogno io possa sognare, comincio adesso, perché l’audacia reca in sé genialità, magia e forza.

Commenti