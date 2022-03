OZEGNA. Un fine settimana dedicato alla ricerca dell’oro. Complice la secca del torrente Orco, alcuni giovani (Emanuele Moisio in testa), ma anche meno giovani, muniti di metal detector e altre sofisticate attrezzature, hanno cercato filoni di oro lungo il torrente. In realtà, come hanno scritto sui social gli stessi ricercatori, l’impresa non è andata a buon fine: “Non siamo diventati ricchi”, ma è stata l’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, ma anche “per fare pulizia nell’alveo del fiume. Abbiamo rimosso metalli e latte e altri rifiuti che erano stati abbandonati”. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.