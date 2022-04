Da masnà a masnada.

In piemontese il masnà è la bambina o bambino. La parola deriva forse dalla frase piemontese: “mach adès nà” che traduceva l’espressione del tardo latino “mox natum”, appena nato. Ma forse l’origine lemma è si dal tardo latino, per la precisione dal latino medievale mansionatam, tutto ciò che fa parte della casa, e cusiosamente da quest parola deriva l’italiano lemma masnada, che in origine era l’insieme di famigliari poi successivamente questo insieme di famigliari divcenne insieme di armati e quindi compagnia non più di famigliari e domestici ma di ribaldi masnadieri. Dalla parola piemontese manà abbiamo poi la masnajada, la ragazzata, i masnoj o masnojè, altro modo di indicare i bambini, ed infine la masnamenta, moltitudine di bambini.

Quello che la parola masnada conserva dell’originale è il masnojè, il comportarsi da bambini, sono che con i furfanti è difficile dare uno scapaccione, sono persone senza masent, direzione forse dei masetta, persone maldestre. Questa ultima parola deriva dal normanno mesette a sua volta dal tedesco antico meisinga, arriva in piemontese dal francese mazette, dove indica una persona debole e ignorante.

Favria, 10.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Oggi è la Domenica delle Palme… Speriamo che la colomba, messaggera del Signore possa portare un po’ di pace e di serenità a questo mondo che sta tanto soffrendo. Felice Domenica delle Palme.

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a FAVRIA MERCOLEDI’ 13 APRILE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

