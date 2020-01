Da maneggiare a manager

Oggi il manager è il direttore di un’azienda o un’impresa e che ha potere decisionale nella sua conduzione, la parola deriva dal verbo inglese to manage, con il significato di gestire, amministrare. Una parola ormai entrata nell’uso quotidiano. E’ opportuno sgombrare subito il campo dall’idea che la radice di manage sia man. La parola originaria manage, è francese e non tedesca, come verrebbe da supporre con la radice man, uomo appunto, ma ancora prima della lingua francese, latina. Il suo significato in origine era quello di controllare un cavallo da dove arriva anche il termine maneggio. Con il passare del tempo il lemma manage ha assunto anche il significato di essere in grado, ed ecco il verbo inglese to manage, la parola manager per incarnare nel nostro immaginario l’imprenditore di successo e di potere, ma anche una figura con molti affari per le mani, ed allora diventa un maneggione.

Favria, 10.1.2020 Giorgio Cortese

Poter condividere gioie e dolori con i miei simili è poesia nella prosa della vita!

