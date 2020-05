Da lunedì tutti aperti anche i parrucchieri. I bar e i ristoranti dal 25 maggio

Lunedì 18 maggio si riapre. E riaprono anche parrucchieri e centri estetici, nonostante sia il tradizionale

giorno di chiusura. Mercoledì potranno tornare a lavorare i banchi extra alimentari dei mercati. Limitatamente al Piemonte Bar e ristoranti dovranno aspettare il 25 maggio. LE REGOLE

RISTORANTI

Potrà essere rilevata la temperatura, impendendo l’accesso sopra i 37,5 gradi di febbre. Vanno resi disponibili i prodotti igienizzanti per i clienti. Privilegiare l’accesso tramite prenotazione. Distanza di almeno un metro di separazione tra clienti. Privilegiare l’utilizzo di spazi esterni. Vietata la consumazione a buffet. Il personale di servizio deve usare la mascherina. I clienti dovranno usare la mascherina quando non seduti al tavolo. Evitare l’uso di saliere, oliere, menu, non disinfettabili dopo l’uso.

BALNEAZIONE

Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Mantenere un metro di separazione tra gli utenti. Garantire una superficie di 10 metri quadri per ombrellone. Lettini e sdraio vanno disinfettati ad ogni cambio di persona e deve esserci tra loro la distanza di almeno 1,5 metri.

STRUTTURE RICETTIVE

Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra 37,5 gradi. Distanziamento interpersonale di almeno un metro. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina. Aumentare la sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria per la ventilazione.

SERVIZI ALLA PERSONA (Acconciatori, estetisti)

Accesso solo tramite prenotazione. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Mantenere almeno un metro di separazione tra i clienti. L’operatore deve indossare una mascherina FFP2. Vietati sauna, bagno turco, idromassaggio.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Mantenere un metro di separazione tra i clienti. In caso di vendita di abbigliamento, i clienti dovranno avere guanti monouso. I clienti devono indossare la mascherina.

MERCATI E FIERE

Accessi scaglionati. Mantenere il distanziamento interpersonale. Utilizzo delle mascherine obbligatorio.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Favorire l’accesso con prenotazione. Mantenere almeno un metro di separazione.

PISCINE

Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Divieto di accesso al pubblico. In vasca massimo una persona ogni 7 metri quadri. I propri abiti vanno riposti nella borsa. Fissati i limiti minimi del cloro in acqua. Prima dell’ingresso in piscina, obbligo di doccia saponata.

PALESTRE

Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Distanza di almeno 2 metri durante l’attività fisica. Obbligo di assicurare la disinfezione delle macchine usate. I vestiti vanno riposti nella borsa personale. Pulizia delle griglie di ventilazione con alcool etilico.

MANUTENZIONE DEL VERDE

Distanza di almeno un metro tra le persone. Una sola persona alla guida delle macchine.

MUSEI E BIBLIOTECHE

Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. I visitatori devono sempre indossare la mascherina. Limitare l’utilizzo di ascensori. Disinfettare eventuali audioguide.

