Da lunedì 3 gennaio, dopo 28 settimane in zona bianca, il Piemonte diventa giallo. A incidere sul passaggio di zona non sono tanto i contagi, oltre 11.500 oggi e terzo record consecutivo dall’inizio della pandemia, ma i ricoveri. In base al pre-report di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, infatti, supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (16,2%) e la soglia del 15% quello dei posti letto ordinari (20,2%). Numeri comunque “ancora contenuti” per il governatore Alberto Cirio, che torna ad appellarsi “a chi ha ancora dei dubbi, perché il vaccino è la nostra unica arma per salvare la vita e le nostre comunità”. Nel giorno in cui il Piemonte ha vaccinato anche sulla neve, nelle stazioni sciistiche di Prato Nevoso, Sestriere e Alagna, “il grazie va a chi, nel nostro intero sistema sanitario, anche in questi giorni di festa sta continuando con noi a correre per somministrare le terze dosi, rendendo ancora una volta il Piemonte una delle regioni più efficienti nella campagna vaccinale, tre punti sopra la media nazionale – sottolinea Cirio -. Ora mancano poche ore alla fine dell’anno e, proprio in un momento in cui desideriamo tutti ritrovarci e stare insieme, non devono calare la prudenza e l’attenzione. Il Governo ha introdotto misure che riteniamo di buonsenso, perché avevamo chiesto che non fossero le persone vaccinate a pagare eventuali nuove restrizioni e così è stato. Ma ognuno di noi deve continuare a fare la propria parte per non mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella dei propri cari. Prendetevi cura di voi”.

Commenti