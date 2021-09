Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da guliard ai goliardi!

In piemontese quando una persona è molto ghiotta si dice che è un guliard o goliard, parola che deriva dal francese goliard e parrebbe riconnettersi al modo di cantare, ber e mangiare degli studenti medievali dal latino gula, con il suffisso –hard, nel senso di goloso, incontinente. Con goliardi venne sostituito il precedente di clerici vagantes, termine più antico e una volta assai diffuso, ma diventato ormai generico e insufficiente per definire nella seconda metà del sec. XII e per il XIII soprattutto, quei preti e frati, uomini cioè di chiesa e di scuola, che per falsa vocazione abbandonavano il loro stato religioso per correre il mondo, spinti da ambizioni mondane, per sete di libertà e di conoscenza, ma specialmente indotti da esigenze sociali e da urgenti necessità pratiche. La bellezza di una lingua che è viva e si trasforma nel territorio ecco che allora la persona ghiotta in canavesano viene definita galup, che deriva dal latino medievale galuppum, cantiniere, costruito sul germanico walaklaupan, galoppatore, uomo di fatica addetto alle salmerie negli eserciti medievali. In piemontese la cantina è diventato il luogo di conservazione dei cibi, quindi luogo di ghiottonerie con i salami prelibati, il lardo e del buon vino, luogo adatto per il galupaire, l’avido ghiottone e per poter mangiare avidamente, galupè. Come si vede l’origine della parola è sempre la gola iniziale, pensate che in Guascogna, Francia, esiste il termine galapia, mangiare senza masticare. Una curiosità con galup veniva anche definito il soldato inetto, mah, forse perché era solo buono a mangiare, divorare con avidità, insomma un galufrass, un mangione. Per opposto abbiamo la parola splofe da dove deriva la pel corteccia delle piante o buccia della frutta e da li plucè, piluccare poi divenuto in canavesano spofè, insomma un difissios, incontentabile, schizzinoso, sofisticato, difficile da accontentare La famosa puzza sotto al naso, è un modus vivendi di chi sa esprimersi con smorfie proverbiali! Allo stesso modo, la quantità di parole, sinonimi e modi di dire non stanno affatto sulle dita di due mani, talmente ne abbiamo a disposizione per esprimere lo stesso concetto. L’etimo di difissios va ad attingere dall’aggettivo latino difficilem, cioè difficile, probabilmente incrociato con schifios, sentire schifo, ma questa è un’altra storia.

