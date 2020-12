Da guaita a gaettone, gardavò!

In italiano antico la guàita che deriva dal provenzale guaita, a sua volta dall’antico alto-tedesco wahta, veglia, guardia. Da li il passo è breve alla parola guatare, che significa guardare a lungo e insistentemente che deriva sempre dalla parola antico tedesco, wahten esser di guardia, con la medesima radice del wait inglese. Anticamente la guaita era il luogo di guardia, da cui si spiavano le mosse del nemico. In certi comuni Canavesani nel medioevo, urbani e rurali ciascuna delle parti in cui si dividevano, per la guardia. Da questa parola arriviamo al lemma piemontese garducor o garducorp che anticamente era la milizia addetta alla difesa di importanti e nobili personalità. Lemma che arriva dal francese garde a sua volta sempre dall’antico tedesco wardon, guadare, proteggere. Infine eccoci al gaettone o gaetone che deriva dall’antica parola usata all’inizio, guaita, sulle navi specialmente militari, ciascuno dei turni di guardia in navigazione, della durata di due ore, dalle 16 alle 18 viene detto il primo gaettone e dalle 18 alle 20 il secondo gaettone. I colori con cui si vede l’evoluzione della parola guaita sono variopinti nel contesto in cui viene usatauna parola che non è un grigio e neutro fissare, non è un generico e frettoloso guardare: se si guata, si sa già che quello sguardo è gagliardo o acceso da sentimento, anche se è da chiarire quale, e quindi l’azione diventa immensamente più viva. Ed allora concludo con l’esclamazione militare gardavò, per dire attenzione, attenti, come si usava una volta nel vecchio Piemonte!

Favria, 13.12.2020

