Da goupil a renard, volpe!

Il lemma goupil o gupil nell’antico francese voleva dire volpe e derivava dal tardo latino vulpiculum, dal latino classico vulpen. Questa parola pare che derivi dal protoitalico wolpi da dove è derivato anche il germanico wulf per indicare il lupo. Ma allora perché poi la volper in francese si chiama renard. La spiegazione arriva dal nome proprio maschile Renard in italiano Rainardo. Questo nome deriva dal francone Raginhard e poi Rainhard, composto da ragin, consiglio, sottinteso, anche come consiglio divino, e hard, forte, coraggioso e valoroso. Insomma ha vari significati, fra cui consiglio del forte, ardito nell’assemblea o anche valoroso per volere degli dei. Entrambi gli elementi sono piuttosto comuni nei nomi germanici come in Rinaldo, Raimondo o in Eberardo, Eccardo, Adalardo e Gebardo e vari altri. Il nome Renard era molto diffuso in Francia nella forma Renard nei racconti medievali in lingua francese chiamata Romanzo di Renart, redatta tra il il XII e XIII secolo, nei quali vediamo agire degli animali al posto degli esseri umani, con il mondo alla rovescia e di forte contenuto satirico e per alcuni di essei viene ancora adesso conservato il nome nelle moderne fiabe. Il protagonista dei racconti è la una volpe chiamata Renart che vive a Malpertuis, Malpertugio, è sposato con Hermeline da cui ha all’inizio due figli, Percehaie e Malbranche; un terzo nascerà più tardi e sarà chiamato Renardel; il lupo Ysegrin, deriva dal fiammingo Ysen-grin che significa feroce come il ferro o più concretamente casco di ferro, sposato a Dama Hersent, nemici giurati di Renart; Noble il re leone sposato con Fière la leonessa; Beaucent il cinghiale; Belin o Bellyn l’ariete; Rohart il corvo; Baudoin o Bokart, l’asino; Brun, o Bruno o Bruin l’orso; Chantecler il gallo; Couard la lepre; Eme la scimmia, sposato a Dama Rukenawe, zia di Renart, da cui ha due figli: Bytelouse e Fulerompe; Grimbert il tasso, cugino e difensore di Renart; Tibert il gatto; Tiécelin il corvo; Cado l’anatra; Brichemer il cervo, siniscalco. Il siniscalco, termine antico germanico da sini, anziano e skalk, servitore era, originariamente, colui che sovrintendeva alla mensa o, più in generale, alla casa della famiglia reale, successivamente divenne il termine con cui si attribuivano le funzioni di amministrazione della giustizia e comando militare; Bernard l’asino; Corbant la cornacchia; Coupée la gallina; Drouin il passero; Hubert il nibbio; Firapel il leopardo; Jacquet lo scoiattolo; Mésange la cincia; Musart il cammello, ambasciatore del Papa; Roonel il cane; Tardif la lumaca.

Favria, 18.02.2021 Giorgio Cortese

Certi giorni la speranza è il desiderio che la mente dona al cuore per guarirlo da un dolore.

Commenti