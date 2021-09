Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da flinà a flinga

Flin in piemontese è la rabbia e quando si dice “A l’é montaje la flinà, gli è salita la collera, insomma si è arrabbiato. La parola flina ha la stessa origine di fliè che deriva dall latino fellinam, fiele, diminutivo di fellem, bile. La parola flinga arriva nella lingua piemontese dal lontano fiammingo, forse dai rapporti avuti i piemontesi del tempo li vedevano sempre arrabiati forse per il loro idioma che appariva arrabbiato e duro a chi parla la lingua neoromanza più dolce come il piemontese. In fiammingo la parola flinke vuole dire colpo o percossa, in francese la parola è diventata flinquer, tagliare a strisce di uguali dimensioni. Da flinga arriviamo al bearnese flincà colpire con una cinghia, battere in catalano flingar. Preciso che il bearnése in francese béarnais, vuole dire appartenente a Bèarn è una regione della Francia sud-occidentale., nel dipartimento dei Bassi Pirenei. Tornando alla parola flinà, la collera umana viene chiamata così forse per alcuni di derivazione dall’aggettivo latino felinam, felina. Ritengo che la collera è la più inutile delle umane emozioni, contro gli oggetti non conviene adirarsi, giacché esse non se ne curano affatto. Molte volte a renderci irascibili è o l’ignoranza o l’arroganza, e se ci pensiamo bene la flina, collera è uno tra i principali ostacoli alla tranquillità dell’animo e alla salute del corpo. Chiedo scusa di quanto ho scritto forse è solo una brodaria, un ricamo ornamentale, in questo caso di parole.

Favria, 7.09.2021 Giorgio Cortese

