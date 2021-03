Da farda a fardel ma non fardè!

La parola piemontese fardel può essere tradotto in diversi modi a seconda del contesto. Intanto è il corredo da sposa, un tempo ogni donna si preparava il fardel/corredo. Ma la parola fardel significa anche: fardello, fagotto, bagaglio, preoccupazione: fé fardel, vale per far fagotto, andarsene. Porté un fardel vuol dire avere un peso, una preoccupazione. Varianti sono fardò, fardlagi. La parola è di origine araba fard che significava mezzo carico del dromedario passata anella lingua piemontese attraverso il provenzale fardel. Dalla parola araba arriva anche il lemma italiano fardello comparso nella lingua nazionale verso il XIV secolo, ma già presente nel latino medievale nella prima metà del Duecento. È una voce che ha attraversato il mare per vie commerciali e ci parla delle due balle che erano caricate ai lati della groppa del dromedario, di pelle o di foglie di palma intrecciate. Un’unità di merce piuttosto immediata, buona per le compravendite. Ad ogni modo, le navi del deserto sono creature tenaci e questi fardelli potevano essere anche più di un quintale l’uno secondo alcune fonti del tempo. E anche se da noi questa balla ha preso volentieri il profilo più gentile di involto di panni, di fagotto, tant’ è che ci si presenta nella forma di un diminutivo, il fardello, ma mantiene una vocazione bestiale del trasportare qualcosa. La parola fard o fardè, in italiano far o fardo invece è un cosmetico in polvere per dare colore alla guance e proviene dal francese fard che deriva a sua volta dal germanico farwida, belletto o farwidon, colorare il viso da cui deriva la parola tedesca farbe, colore. In piemontese con il termine fardè in senso figurato significa anche persona falsa.

Favria, 10.03.2021 Giorgio Cortese

Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire

