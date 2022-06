Quella che andrà da domenica 12 fino al 19 giugno, in quel di Rondissone, sarà una settimana di festa. Il paese da questa domenica, infatti, sarà teatro della Festa Patronale San Luigi, organizzata dalla ProLoco Rondissone in Festa e con il patrocinio comunale. La prima giornata sarà dedicata allo sport, con il torneo di calcio San Luigi, organizzato da ASD Rondissone – Torino FC Academy, che vedrà in scena i ragazzi delle annate 2009-2011 dalle 14.30 in poi.

Gli eventi riprenderanno poi (ironicamente) venerdì 17, con la presentazione presso [...]