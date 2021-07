Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Era il primo novembre del 2015, quando, in via Nino Costa 48, apriva il dormitorio pubblico per senza fissa dimora. Nato da un’idea della giunta Ciuffreda, la cui assessora alle politiche sociali era Annalisa De Col, era stato realizzato attraverso una convenzione con il CISS, il consorzio dei servizi sociali. Quest’ultimo avrebbe messo a disposizione i locali, mentre il comune si sarebbe occupato della gestione, col solo onere del rimborso delle utenze verso il consorzio, [...]