Da contag a countach!

La Countach rappresenta la quintessenza della leggenda Lamborghini. Il nome nasce da una espressione di stupore piemontese contacc o countcah detto e la leggenda narra che tale esclamazione sia stata pronunciata da un addetto alla vista del prototipo dell’auto. Questa espressione in italiano corrisponde ad accidenti, perbacco. Questa esclamazione di meraviglia ma anche esclamazione di dispetto e noia, potrebbe derivare dal verbo piemontese contè, con il significato di contare, enumerare, raccontare oppure da contagioné, letteralmente contagio dal latino contagium, peste, questa ultima espressione sul contagio ebbe la sua massima diffusione in Piemonte in ambiente medico e sanitario, con le famose pestilenze di peste del 1559 e del 1630. Il termine venne utilizzato nell’espressione “et tacheissa el contag” di uso comune nella milizia ed esercito piemontese Unità D’Italia.

Favria, 10.03.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana non c’è ricchezza che possa comprare il respiro dell’emozione.

