Da charrado a sciarada

Oggigiorno la sciarada è un gioco enigmistico che consiste nell’indovinare una parola attraverso allusioni e la sua scomposizione in elementi semanticamente autonomi, insomma un rompicapo. Il lemma deriva dal francese charade, a sua volta dal provenzale charrado chiacchierata, affine all’italiano ciarlare, di origine onomatopeica. Insomma la sciarada è uno dei più celebri e piacevoli giochi enigmistici che riguardano le parole: spesso organizzata in versi, in maniera che la rima torni d’aiuto, la sciarada consiste nel proporre di indovinare una parola, a cui discretamente e volentieri si allude nel titolo del singolo gioco, attraverso la combinazione di parole che la compongono. In un semplice esempio (ma non si creda che la sciarada sia un gioco semplice), baraonda può essere fatta indovinare facendo prima individuare le parole bara e onda. Si tratta di un gioco raffinato, che esiste in molti varianti e che ha un gergo tutto suo, ed è tale la stata la sua presa sull’immaginario collettivo da diventare il rompicapo per antonomasia: infatti, nell’uso figurato, la sciarada diventa il problema di difficile soluzione, la situazione di cui difficilmente si viene a capo. Può rivelarsi una sciarada la politica, la macroeconomia e certe scelte che vengono fatte. Nello specifico la sciarada è la composizione di due o più parole diverse che danno vita a un’altra parola e molto spesso il significato della parola che viene a formarsi non è attinente alle parole che la costituiscono. E poi già la parola sciarada è una sciarada. Se dico che quella barca ha lasciato una SCIA in RADA ecco che ho formato una SCIARADA, e di seguito come: cere + ali, cereali. bar + colla + re, barcollare. Concludo con questa curiosa: Dio c’è? sì = Diocesi. Ogni tanto tra le righe ne inserisco qualcuna, tanto per ciarlare. Buona lettura.

Favria, 17.01.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. Felice lunedì

Commenti