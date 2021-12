Da carola a carol

La carola era una danza medievale che si ballava in circolo tenendosi per mano ed era anche il canto d’accompagnamento alla danza. La parola deriva dall’antico francese carole, danza corale, che giunge dal latino choraula, flautista che guida il coro, a sua volta prsa in prestito dal greco khoraúles, composto di khorós, coro, e auléo, suono il flauto, attraverso la forma latina medievale corolla o carolla. Ormai da diverso tempo questo termine si considera un sinonimo di canto di Natale, sebbene in realtà la carola sia un’antica danza sacra, poi profana, ballata da più persone che danzavano tenendosi per mano e girando in cerchio, di solito con accompagnamento di canto con un capogruppo che conduce la danza e il canto e gli altri che ripetono il ritornello. Pare che tutti i ballerini si tenevano per mano in cerchio, rivolti verso l’interno, e giravano cantando, come quando da bambini giocavamo cantando facendo il girotondo. Alcune forme antiche di carole in francese si trovano con Chretien de Troyes nel suo ciclo arturiano: “Puceles carolent et dancent, trestuit de joie feire tancent, Pulzelle carolano e danzano a gara la gioia mostrando”. Nel Medioevo tutti nell’Europa Occidentale ballavano la carole, dai nobili all’umile servitù, ma rigorosamente con persone appartenenti al rispettivo ceto sociale, senza mescolarsi. Riguardo alla musica, ci sono diverse opinioni: forse cantava uno solo, oppure al solista rispondevano gli altri in coro. La carole era famosa in Europa dalla metà del XII secolo alla metà del XIV, tanto da viaggiare col passaporto francese. In Italia fu detta carola e il termine fu usato da Dante e da Boccaccio per indicare in modo generico di danze di origine francese. La carola era inoltre apparentata con altre forme strofiche presenti nell’Europa continentale, rondeaux, virelais, o la lauda spirituale italiana per i testi, e chansons o chansonettes per la musica. I versi, in inglese e in latino, erano composti da strofe uniformi e la musica iniziava con un ritornello chiamato burden, che in Inghilterra con questa parola poi si indicò il bordone della cornamusa, oppure della ciaramella. Nel XV secolo si sviluppò la carola polifonica, i cui contenuti si riferivano prevalentemente alla Vergine, alla Natività nel periodo di Natale e la danza cadde in disuso. La musica sopravvisse tra alti e bassi, superando periodi storici turbolenti, e dal XIX secolo ebbe una rinascita e divenne la tipica musica di Natale inglese con molti testi di derivazione medievale. Il successo dei carol avviene con il libro di Dickens “Canto di Natale, A Christmas Carol, del 1843, con il protagonista Ebenezer Scrooge . la storia di Scrooge mi insegna che, a qualsiasi età e in qualsiasi momento, una riflessione attenta sulla mia vita può aiutarmi per evitare di perdere le persone che amo e che mi amano e, devo pertanto riconoscere e rimediare ai miei errori, dando così un senso più profondo alla mia vita. Tutti possiamo migliorare, modificare i nostri atteggiamenti sbagliati e nutrire il nostro spirito con valori nuovi, capaci di risanare i dolori dell’anima. Cari amici, oggi più che mai, nel nostro tempo abbiamo estremo bisogno di amore, di pace e di giustizia, e di salute, a tutti un sincero augurio di un Santo Natale!

Favria, 17.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. È il Natale nei nostri cuori che infonde il Natale nell’aria. Felice venerdì.

