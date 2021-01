Da briga a brigantino passando da brigante

La briga significa seccatura, molestia, noia; difficoltà, questione complessa; raggiro, affare torbido; controversia, lite. Pare che il lemma derivi dalla voce celtica briga che voleva dire forza. A prima vista pare che le frasi, prendersi la briga e attaccare briga esauriscano gli usi di questa parola. Ma da questa parola nascono le parole brigante e brigantino. Brigante che anticamente significava compagnia di soldati ed avventurieri mercenari e poi brigantino, bastimento che viaggia insieme con altri, che fa da scorta, velieri di modeste dimensioni, attrezzato con due alberi a vele quadre, trinchetto e maestra, e bompresso, attrezzatura che si dice appunto a brigantino, inizialmente nato come nave corsara. Come si vede all’inizio questa parola significava forza e vigore: successivamente, con un passaggio non chiarissimo, è passata ad indicare la molestia, la difficoltà e la controversia. Insomma la compagnia di certi briganti è una bella bega che significa lite, disaccordo; faccenda spiacevole, molesta che deriva dal gotico bega indicando lite e disaccordi perlopiù futile.

Favria, 17.01.2021 Giorgio Cortese

Dalla speranza nasce lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle.

